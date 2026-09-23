瑪麗醫院女學護偷同事名牌袋　稱遭爛賭前度所累至財困　囚5月2周

瑪麗醫院女學護，前年涉在護士宿舍先後偷取兩名女同事的Gucci銀包及Celine手袋等財物，並將之變賣，偷走內裏財物並變賣手袋。學護早前承認盜竊及企圖盜竊共5罪（DCCC1534/2025），求情稱遭爛賭前度男友情緒勒索，借出10萬元致陷入財困。



區域法院暫委法官余俊翔今（23日）判刑指，被盜財物價值不菲，被告有預謀犯案，考慮到案情及她遭前度苛索金錢，判監5個月兩周。



女被告葉靜怡（28歲）承認2項盜竊及3項企圖盜竊罪。

女被告葉靜怡在區域法院認罪被判囚5月2周。(黃浩謙攝)

被告很大機會被吊銷其專業資格

辯方今求情指，被告在案件曝光後感到羞恥和後悔，她很大機會被吊銷其專業資格，對她而言是嚴重的懲罰。她希望改過自新，服務社會，若法庭認為適合判即時監禁，希望可給予較大折扣，並判緩刑。

被告對拒絕他人有罪疚感

法官余俊翔引述求情指，心理學家認為被告受父母離異影響，形成了必須對其他人的幸福負責的想法，她對於拒絕他人有罪疚感，以致無法與前男友劃清界線，最終陷入財困。

官指被告有預謀犯案

余官直指本案案情絕非輕微，被告第2次犯案時刻意在下班時，到不是她所屬的更衣室盜竊，閉路電視顯示她曾開門但不成功，再趁其他人開門時進入。余官指被告不是單純的機會主義者，是有預謀犯案。被盜財物價值不菲，被告丟棄事主部份物品不但對事主不便，更有威脅私隱之嫌。余官考慮到案情、犯案手法及被告遭前男友苛索金錢，就5罪判監5個月兩周。

蘇姓事主開儲物櫃發現手袋被偷

案情指，被告事發時在瑪麗醫院任職學護。在2024年10月13日中午，蘇姓女護士將棕色Gucci銀包放入手袋內，並放置於3樓儲物櫃，手袋內還有身份證、信用卡、駕照和200元現金等。蘇晚上開儲物櫃時，發現手袋物品不翼而飛。調查顯示，蘇的信用卡曾被人盜用，3筆交易金額介乎16元至193元，全部支付不成功。

被告5個月後到另一舍宿偷竊

事隔5個月，被告於2025年3月19日再度犯案，她潛入非她所屬的宿舍2樓更衣室，趁儲物櫃未上鎖，偷走佘姓護士價值2萬港元的Celine手袋、價值3,200元的Loewe卡套、2隻戒指及一條Audi私家車匙等貴重物品。翌日被告隨即將Celine手袋及Loewe卡套帶往元朗廣場的二手名牌店Brand Off賤賣，僅套現3,800港元，並迅速花光。

法庭早前除下令將被告還押外，亦飭令被告須向兩名事主及二手名牌店賠償共9,520元。