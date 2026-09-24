元朗疑狗咬死人｜毛守Kent名下登記四千隻狗　盼漁署勿便利性撲殺

元朗壆圍南路周日（20日）發生懷疑狗咬死人慘劇後，漁農自然護理署連日會同警方返回現場一帶展開聯合搜捕行動，已捕獲的狗隻中最少3隻植有晶片。



其中一隻被捕獲並植有晶片的狗隻「大B」，登記主人為動物救援組織「毛守救援」創辦人陸家捷（Kent），主人則是一名婆婆。他透露漁護署向他提出兩項檢控，包括「沒有妥善管控狗隻」及「過期狗牌」。Kent今日（24日）在電台節目指，代為登記是怕當婆婆未能照顧大B時，可接獲漁護署通知，然後跟進狗隻情況。



他指，為了救援流浪狗，名下登記有約4000隻狗，過往已屢被檢控，盼希望漁護署檢討《狂犬病條例》，勿直接撲殺無晶片、健康的流浪狗，並准許放行、由保育團體接收或安排領養。



「毛守救援」創辦人Kent。(資料圖片／羅日昇攝)

名下狗牌登記有4000隻狗

Kent昨日接受查詢及訪問時透露，涉事狗隻大B為一隻13歲老唐狗，重約26公斤。大B原本由一名拾荒婦照顧，2018年因與倉狗打架受傷由毛守救起。由於拾荒婦不願為狗隻打晶片， Kent遂以個人名義登記，並安排絕育及打疫苗，其後交還拾荒婦繼續照顧。

Kent今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，其名下約有4000隻犬隻，「冇4000隻都有3000幾隻」，因毛守先後救援過約5000狗隻。他又指，被檢控的情況很普遍，每個義工都明白有需要負法律上的風險，「隻狗有咩事就你上身，講得難聽啲」，但仍願意登記是為了狗隻發生意外時可以跟進。

他表示，代為登記狗牌是因為怕狗隻發生事後得不到通知，「咁其實你好擔驚受怕，因為你幫嗰隻狗絕育，醫好晒，畀返婆婆，但有咩事婆婆又顧唔到隻狗，而你又得唔到有關部門嘅通知，咁隻狗就無端端就可能會死咗」。

9月22日晚上，漁護署和警方在元朗壆圍南路、壆圍西路及錦壆路附近一帶進行聯合狗隻捕捉行動，共捕捉兩隻無人看管的唐狗。（漁農自然護理署Facebook圖片）

促檢討《狂犬病條例》 漁署勿「便利性撲殺」

Kent又提出希望署方檢討《狂犬病條例》，因真正的「人道毀滅」是適用於患有重病、或承受極大痛苦而無法治癒的動物，由獸醫打針減輕痛苦，「咁係有人道立場考慮隻狗嘅感受而打針嘅」；相反，現時無晶片、無主人的健康流浪犬，在被漁護署捕獲後四天無人認領便遭處置，只是「便利性撲殺」，「佢只係冇主人或者係流浪，冇晶片，咁佢就要死」。

Kent續引現行法例指，若狗隻涉嫌咬人，當局一般會將其隔離觀察七天，以確定是否出現狂犬病症狀，「7日就可以證明隻狗有冇事，點解4日冇人認領就要便利性撲殺佢？」 他質疑，《狂犬病條例》制定初期的背景是香港仍有狂犬病蔓延，惟本港至今已數十年未有狂犬病個案。

他建議當局將無主犬隻的認領觀察期延長多3天至7天，若證實犬隻健康無病，應准許放行、由保育團體接收或安排領養，而非直接撲殺生命，「你等埋多三日，我相信都冇咩問題啊，咁就好過無端端撲殺咗個生命」。

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Kent認為，流浪犬並非有意留在街頭，「每隻狗都想有主人、想坐喺梳化睇電視」，無奈因遭棄養或未植入晶片而面臨被捕殺命運。他續說，部份狗主或因缺乏責任感而不為狗隻植入晶片，「咁隻狗就無端端捉咗就會死」。

被問到若日後漁護署繼續捕捉流浪犬，當中又有狗隻登記在名下如何是好，Kent回應指「其實香港好多義工，好多機構，好多獨立義工或者好心人、普通市民，都會幫狗做絕育嘅。」