元朗疑狗咬死人｜27歲女倒斃壆圍南路 有市民在路旁獻花悼念
撰文：凌逸德
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元朗一名27歲女子，周日（20日）凌晨被發現倒斃在壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬的傷痕，閉路電視拍攝到她曾被3隻狗追趕，懷疑她被狗咬死。記者今早（22日）再次重返案發現場，發現路旁有人特意前來獻上一束粉紅色鮮花悼念死者。
警方較早時召開記者會交代案情，指經翻查閉路電視記錄後，發現死者於9月19日晚上約11時40分，獨自離開港鐵元朗站後，踏乘共享單車返回住所。至晚上11時55分，距離案發地點約30米外之閉路電視片段，拍得死者途經壆圍南路時，先後被3隻狗尾隨追趕。片段顯示其後並無其他可疑人或車輛經過該處。
▼9月21日漁護署與警方到現場附近捕捉流浪狗▼
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