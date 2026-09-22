元朗疑狗咬死人｜3犬交警查與慘劇關係　漁護稱若兇猛或人道處理

元朗日前發生懷疑狗隻咬死人的悲劇，一名27歲女子疑遭狗隻襲擊致死。漁農自然護理署與警方在事發地點一帶展開聯合搜索，截至目前共捕獲三隻唐狗。



漁護署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥今早（22日）在電台節目表示，捕獲的三隻唐狗中，有兩隻已植入晶片，署方正根據牌照資料聯絡狗主跟進；若有證據顯示狗主未有妥善管束狗隻或違法，將會提出檢控。



葉彥表示，捕獲的三隻唐狗已被帶往漁護署轄下的動物管理中心進行檢驗、觀察及性情評估，至於涉事狗隻是否與女子死亡個案直接有關，現階段仍由警方主導調查。



女事主騎乘共享單車時出事；今日（9月20日）凌晨事發後，警員到場調查。（李家傑攝）

葉彥稱事發於深夜時分 無人看管狗隻對公眾安全構成極高風險

事發地點位於元朗壆圍南路一帶，葉彥接受港台節目《千禧年代》訪問指，壆圍南路全長約兩公里，沿路有馬路及單車徑，周邊更涵蓋魚塘、村路及貨倉等遮蔽之處，地形複雜且範圍廣大，狗隻流動性極高，追查上確實存在一定難度。尤其事發於深夜時分，無人看管的狗隻對公眾安全構成極高風險。

她透露，今年6月至8月期間，署方曾接獲四宗涉及事發地點附近的狗隻騷擾投訴，並先後發起7次捕捉行動，唯當時並未發現狗隻蹤影。鑑於今次事件極為嚴重，署方與警方開展大型聯合行動後，已將搜索範圍擴大至周邊區域，務求移除潛在安全風險。她強調，相關聯合行動將會持續一段時間，盡量捕捉該區無人看管的狗隻。

漁護署連同警方繼續在元朗疑有狗咬死人的現場一帶，捕捉無人看管的狗，當中有警員帶備盾牌，漁護署人員則手持麻醉槍及捕狗索。（黃學潤攝）

對於捕獲的狗隻背景，葉彥表示，其中一隻沒有晶片，即從未依例登記狗牌。被問及有晶片的狗隻是否過期未續牌或涉嫌棄養，葉彥表示現階段不便透露詳細個案資料，但強調署方正加速進行跟進，若有實質檢控行動會盡快公布。

至於捕獲狗隻的後續安排，葉彥指，署方會觀察狗隻狀況。若屬無人認領或無晶片的情況，署方會評估其健康及性情。她指，若評估認為狗隻性情良好、適合飼養，會透過夥伴機構安排領養，但若發覺狗隻性情兇猛，為保障公眾安全，署方亦必須考慮進行人道處理。

漁護署連同警方繼續在元朗疑有狗咬死人的現場一帶，捕捉無人看管的狗，當中有警員帶備盾牌，漁護署人員則手持麻醉槍及捕狗索。（黃學潤攝）

政府關注土地發展可能衍生棄養狗隻問題 兩局正商討尋適當模式處理

就外界關注北部都會區發展會否引致棄養及流浪狗增加，葉彥澄清，今次事發地區並不屬於目前的北都收地範圍。不過，政府亦關注到土地發展可能衍生棄養問題，環境及生態局與發展局正展開商討，希望找到適當模式處理有關問題。