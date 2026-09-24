引人才｜毋須工作簽證短期訪客計劃增社福界　涉峰會、表演等活動

政府宣布下周四（10月1日）起擴展「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計劃」（短期訪客計劃），讓更多非本地人才以訪客身份來港參與指定短期活動而無須申請工作簽證或進入許可。政府指，在現行十七個指定界別外，短期訪客計劃將新增「社會福利」界別，並新增更多認可機構及指定短期活動。



在擴至「社會福利」界別下，新增的認可機構包括勞工及福利局、社會福利署及香港社福界心連心大行動有限公司 。政府指，在不涉及填補任何所提及認可主辦機構的兼職或全職職位前提下，准許活動範疇包括參與由認可主辦機構為福利界的禆益而舉辦的活動包括、 會議 、研討會、峰會 、工作坊及表演等。



政府9月24日宣布10月1日起擴展「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計劃」（短期訪客計劃）。(資料圖片)

10月1日起擴展短期訪客計劃 總指定界別增至18個

保安局指，10月1日起擴展短期訪客計劃，讓更多非本地人才以訪客身份來港參與指定短期活動而無須申請工作簽證或進入許可。在現行十七個指定界別外，短期訪客計劃將新增「社會福利」界別，並新增更多認可機構及指定短期活動。

保安局指，為方便營商和促進相關界別發展，並提升香港的國際形象，政府於二○二二年六月推出「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」（先導計劃），並於二○二四年六月恆常化為短期訪客計劃。

至今年6月底逾5.6萬非本地人才來港參與超過9,500項短期活動

截至今年六月底，先導計劃／短期訪客計劃已惠及超過56 000名非本地人才，便利他們來港參與超過9 500項短期活動，包括新春國際匯演之夜、亞洲金融論壇、香港國際七人欖球賽、香港演藝博覽等盛事。計劃促進更多人才訪港交流，助力香港在「一國兩制」下積極發揮「超級聯繫人」的角色。

經檢視後，政府決定進一步擴大計劃以涵蓋「社會福利」界別，便利非本地人才來港參與由認可主辦機構為福利界的禆益而舉辦的指定短期活動，包括專題研討會、工作坊、研究等，並在三個原有界別（包括「國際／大型活動」、「高等教育」及「金融」）增加認可機構及指定短期活動。

在短期訪客計劃下，獲政府相關政策局／部門認可的機構可向界別內相關的非本地人才發出邀請信，獲邀人士可以訪客身分來港參與指定短期活動，而無須向入境事務處（入境處）申請工作簽證／進入許可。

每次來港可在不超過連續14個曆日期間參與指定短期活動 可取酬

保安局指，這些非本地人才來港參與指定活動須有助經濟發展或達致相關政策目標，而且不能取代本地勞動力。他們每次來港可在不超過連續14個曆日期間參與指定短期活動，並可就該指定活動收取報酬。

短期訪客計劃18個界別：

醫療衞生；

高等教育；

文化藝術；

體育；

文物；

創意產業；

創新及科技；

香港桂冠論壇；

航空；

國際╱大型活動；

金融；

發展與建築；

環境；

職業安全與健康；

海事；

智庫；

社會福利；

其他；