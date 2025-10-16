本港醫療開支按年升8.6%　人均$3萬　醫衞局：人口老化帶動升幅

醫務衞生局今日（16日）發表上個財政年度的《本地醫療衞生總開支帳目》。2023/24年度的香港醫療衞生經常性開支為2,512億元，較對上一個年度（未包括新冠相關開支，下同）增加8.6%，人均醫療衞生經常性開支為33,334元。公共醫療衞生支出佔51.8%，即1,300億元，較上一個年度升約一成。



當局指，與十年前相比，公共醫療衞生支出在本地生產總值（GDP）的佔比上升1.5倍，升幅的主要因素包括人口老化、通脹。



醫務衞生局今日（16日）發表2023/24年度的《本地醫療衞生總開支帳目》。左起：醫務衞生局總數據科學家（數據分析）徐麗卿、醫務衞生局副秘書長胡偉文。（林遠航攝）

2023/24年度醫療衞生經常性開支為2,512.07億元。（醫務衞生局網頁截圖）

上年度香港醫療衞生經常性開支中，基層醫療開支佔29.3%，為過去十年最高。（醫務衞生局網頁截圖）

醫務衞生局今日（16日）發表2023/24年度的《本地醫療衞生總開支帳目》，醫療衞生經常性開支為2,512.07億元，相當於同期本地生產總值的8.3%。公共醫療衞生支出為1,300.72億元，佔整體51.8%，較上一個年度的1,175.87億元，增加近125億元，升幅約一成。私人醫療衞生支出為1,211.35億元。

局方指，公共醫療衞生支出相對本地生產總值的百分比為4.3%，為10年前2.9%的1.5倍，與同期65歲或以上長者人口百分比的增長率相若，反映人口老化是帶動有關升幅的主要因素之一。另一個因素則涉及本港整體通脹。

局方又指，每名長者人口的醫管局人均服務成本為每名非長者人口的4.3倍，隨着人口持續老化、慢性疾病增加，香港醫療體系，特別是公營醫療系統的可持續性將面臨不少挑戰。

醫務衞生局副秘書長胡偉文表示，政府會積極發展基層醫療，「一開始就管理疾病，避免（病人）做手術」，以扭轉「重治療、輕預防」的醫療體系，減少或推遲使用費用較高昂的第二層（即專科服務）及第三層（即住院或急症服務）醫療服務。上年度香港醫療衞生經常性開支中，基層醫療開支佔29.3%，為過去十年最高。

港人去年人均醫療衞生經常性開支為33,334元。（醫務衞生局網頁截圖）

以2,512.07億元計算，港人去年人均醫療衞生經常性開支為33,334元，較前一年31,480元增加近2,000元。

胡偉文解釋，數字為統計上的計算所得，強調數字計及全個醫療體系包括公營及私營的開支，「唔係話每個人喺個袋攞三萬幾（元）出嚟睇醫生」，又提到明年起公立醫院病人會有全年一萬元「封頂」的醫藥費機制。至於每人在「袋」中實際拿出多少錢？若單以私人醫療衞生支出計算，去年人均為16,066元。

按服務功能分類，公共醫療衞生開支主要用於住院醫療護理及門診醫療護理，分別佔29%及24.1%。（醫務衞生局網頁截圖）

按服務功能分類，公共醫療衞生開支主要用於住院醫療護理及門診醫療護理，分別佔29%及24.1%，即約377億及313億元。在所有年齡病人和65歲及以上病人的總住院日次中，公營醫院分別佔 91.7%及95.3%。當局指，現時市民高度倚賴公營醫療系統的住院及日間住院服務。

胡偉文承認有「失衡」情況，但強調市民依然有權自由選擇使用公營或私營醫療服務。他又提到，現時市民使用公營醫療服務，政府資助比率為97.6%，預期明年公院實施新收費後，比率會降至94%，當局現時沒有目標數字。