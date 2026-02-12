去年底本港751萬人　按年增1萬　政府：人才外勞抵銷人口自然減少

政府統計處最新數字顯示，2025年年底香港人口的臨時數字為7,510,800人，按年增加1.02萬人，升幅為0.1%。在2024年底至2025年底期間，本港出生人數為3.11萬人，死亡人數為5萬，人口自然減少數字達1.89萬。政府發言人表示，受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，吸引來自世界各地人士移入香港，從而抵銷人口自然減少的影響。



2024年年底至2025年年底期間，港出生人數為3.11萬人，死亡人數為5萬，人口自然減少達1.89萬。（廖雁雄攝)

2.9萬居民淨移入 當中2.5萬單程證持有人移入

2024年年底至2025年年底期間，全港有2.9萬居民淨移入，其中有2.5萬單程證持有人移入。同期本港出生人數為3.11萬人，死亡人數為5萬，人口自然減少達1.89萬。

此外，2025年底總人口中，常住居民佔7,242,400人，而流動居民佔 268,400人。2025年中人口修訂數字為7,498,900人。常住居民的數字修訂為7,232,900人，流動居民的數字則修訂為266,000人。2024年中至2025年年中的人口變動率亦修訂為減0.3%。

政府發言人表示，2025年年底整體人口較2024年年底有所增加。受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，吸引來自世界各地人士移入香港，從而抵銷人口自然減少的影響。