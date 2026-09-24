消委會染髮劑測試｜8款安全總評滿分　$30露華濃Revlon性價比最高

市面上染髮產品選擇繁多，消委會測試24款染髮劑，發現有12款樣本檢出1至4種致敏物質，不過全部檢出量均符合內地及歐盟要求。另有一款回麗絲的天然植萃護染膏樣本，檢出的酸鹼值為10.4，超出內地行業標準所建議的2.5至9.5，有機會對皮膚造成刺激。



消委會測試24款染髮劑，包括9款非氧化型染髮劑和15款氧化型染髮劑。（消委會）

消委會測試24款染髮劑，包括9款非氧化型染髮劑和15款氧化型染髮劑。（消委會）

12款檢出1至4種致敏物質 全部檢出量符內地及歐盟要求

消委會測試發現，有12款氧化型染髮劑檢出1至4種致敏物質，不過全部檢出量均符合內地及歐盟要求。當中最常檢出的致敏成分為PTD ，共於 0款樣本中檢出，檢出量由0.04%至0.45%；檢出PPD、MAP及間苯二酚的樣本各佔5款，而檢出PAP的樣本僅有 1 款。

回麗絲一樣本酸鹼值超內地行業標準有機會對皮膚造成刺激

測試又發現，回麗絲的天然植萃護染膏酸鹼值為10.4，超出內地行業標準所建議的2.5至9.5，有機會對皮膚造成刺激。

在24款樣本中，聲稱來源地為意大利的露華濃Colorsilk Beautiful Color黑色染劑，售價30元，在產品安全總評獲5分最高分，是性價比最高一款。

此外，消委會又測試24款樣本的上色表現，發現除了Apivita的黑色My Color Elixir表現略為遜色外，其餘黑色氧化型染髮劑樣本在上色效果和洗髮後顏色持久度方面整體均表現良好。啡色氧化型染髮劑方面，部分樣本在上色效果和洗髮後顏色持久度表現則較為遜色，包括CLEODiTE的時尚白髮染和Mise En Scene的泡泡染髮劑；當中CLEODiTE的樣本在進行20次洗髮後褪色較為明顯。

至於非氧化型染髮劑，大部分產品需在一星期內持續使用1至3次，並於較短時間內補染，才可維持髮色。消委會進行兩個染色洗護循環的測試，每個循環為10天。所有樣本在第二個循環的上色情況和顏色持久度均有上升，全部樣本的顏色持久度表現理想。

消委會提醒有意遮蓋白髮人士留意包裝標示

消委會提醒有意遮蓋白髮的人士，在選擇染髮產品的顏色時，應留意包裝所標示的上色效果圖和所標示適用的髮色，部分產品或未能完全遮蓋白髮或不適用於白髮。

標籤資料方面，消委會檢視24款染髮劑樣本的產品瓶身、說明書及包裝紙盒，發現只有7款在產品瓶身或包裝上以英文列出詳細成分資料，部分樣本只提供日文或其他語文的成分資料，消費者或未能掌握染髮劑是否含有致敏成分。