密實袋用途｜密實袋用完勿即棄！日主婦1招重用無限次+消委會檢測

密實袋用途｜冷藏食物、延長保鮮期、方便收納......密實袋都是常用的好幫手。有拉鏈夾的和沒拉鏈夾的保鮮袋價錢相差達8-10倍。有日本主婦於Instagram便分享了一個簡單妙招，讓密實袋「循環再生」使用無限次！慳錢不浪費，已獲近6萬個讚。記者實試後，非常成功，但有一個地方要留意，否則注定失敗。



破損或用過的密實袋仍然可以再用？ （mizuna.mama.insta＠IG）

密實袋用途｜廢物利用 日主婦慳家分享5.8萬個讚

密實袋是每個家庭的必備用品，不只存放食物，收納雜物也非常好用，一盒20個中等大小的約售$25-$30，放過肉類、冷藏過、髒了、穿了都會直接扔掉，其實很浪費。日本主婦Mizuna 便在她的Instagram（mizuna.mama.insta）分享了一個小妙招，如何循環利用密實袋，至今已有5.8萬個讚，和獲多個日本網站報道轉載。洗油樽貼士｜樽窄瓶口細刷子伸不進如何洗？加1物秒速去千年油污

mizuna.mama還分享了再生密實袋其他用途：

密實袋無限次使用方法｜1把剪刀2個動作極簡單

說穿了，方法其實極簡單，只需一把剪刀，把要棄掉的密實袋拉鏈條剪下來，再套在另一個保鮮袋上，一套一拉便完成，非常實淨，不易鬆開。

按圖看拉鏈密實袋「循環再生」可無限次使用的方法：

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1.準備一把鉸剪，剪下拉鏈夾的條子。

2. 套上另一個已裝有東西的保鮮袋上，調節所需位置。

3. 一拉保鮮袋的拉鏈夾便封上了。



密實袋無限次使用方法｜錯1步注定失敗

凍肉、燒賣、海味冬菇，甚至其他雜物，分類或細袋包裝，也可使用同樣方法，方便收納。有網友分享，用這方法，醃漬食物時，倒轉過來也沒有溢出，的確方便。不過，保鮮袋較薄，套上拉鏈夾完全無問題，但記者嘗試套在較厚的膠袋上，由於拉鏈夾的「路軌」不夠闊大，無法拉上，結果失敗。因此，拉鏈夾是否能套用在另一保鮮袋或膠袋上，需視乎拉鏈夾本身的大小粗幼。

消委會測試｜20款密實袋、保鮮袋及保鮮紙 哪些滿分？

消委會過往測試市面20款密實袋、保鮮袋及保鮮紙，包括3款密實袋、3款保鮮袋、7款普通保鮮紙及7款聲稱可用於微波爐的保鮮紙，全部符合食品安全標準，惟「旭化成Asahi Kasei」及「鑽石Diamond」的保鮮紙雜質釋出量較其他樣本高，但仍屬合格範圍內。

香蕉保鮮｜實試4種保鮮法最後1招最出色！6天不變全靠1件廚房小物

按圖看消委會評分4.5或以上的保鮮紙、保鮮袋及密實袋（由每個／每平方米零售價格高至低排名）：

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消委會｜保鮮紙密實袋14款最高分759佳之選有份 高脂食物唔用得?

資料來源：mizuna.mama.insta@Instagram