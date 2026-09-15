易潔鑊｜婦用易潔鑊30年患卵巢癌　醫教安心用5招+消委會高分名單

易潔鑊｜卵巢癌｜台灣節目《健康好生活》曾邀請醫生分享個案，一名女子生活習慣健康，卻突然患上卵巢癌，原來與她所用的廚具有關，她已使用易潔鑊（不沾鍋）超過30年！醫生提醒使用易潔鑊有5守則，假如用不當或增加致癌風險。



健康台婦突患卵巢癌 揭用易潔鑊逾30年

易潔鑊標榜耐刮、鍋身較輕，不論對於烹煮或清潔都帶來一定程度的方便，但用錯的話便會影響身體。台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》分享個案，指一名50多歲的女子生活健康，習慣煮食，卻患上卵巢癌。醫生探討其患癌原因，發現她在美國讀大學開始煮食，一直使用易潔鑊，即使回流到台灣30年間都仍在使用，其間也有去舊更新。江守山指易潔鑊雖然方便，但其材質存在一定風險，若塗層有損便應淘汰停用。

（資料圖片）

易潔鑊產生致癌物全氟辛酸 安全使用5原則

根據台灣食藥署資料顯示，常見的易潔塗層以聚四氟乙烯（PTFE）材質為主，也就是俗稱的鐵氟龍，是一種耐冷、耐熱又耐腐蝕的聚合物，能抗水、抗脂，避免形成沾黏。早期這類塗層會使用全氟辛酸（PFOA）作為生產助劑，江守山補充全氟辛酸屬於二級致癌物，是一種荷爾蒙干擾物質，有可能引起卵巢癌的問題。因有安全疑慮，台灣環境保護署及美國食品藥物管理局（FDA）已陸續禁用或要求停止生產。

易潔鑊清潔｜5步除頑固油垢不傷塗層 易潔鑊保養6招+防燒焦4技巧

台灣食藥署資料顯示，常見的易潔塗層以聚四氟乙烯（PTFE）材質為主，早期這類塗層會使用二級致癌物全氟辛酸（PFOA）作為生產助劑，（Nguyen Dang Hoang Nhu/unsplash）

儘管部分國家已禁用全氟辛酸，但易潔鑊的塗層以化學物組成，江守山提出使用5守則，確保易潔鑊安全使用減低致癌風險。

1. 不要高溫煮食

2. 不要乾燒

3. 避免破壞鍋面

4. 定期汰舊更新

5. 嚴格挑選



請按圖看醫生建議安全使用易潔鑊5原則：

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消委會易潔鑊｜24款易潔鑊評測 最便宜與最貴差19倍

消委會曾測試了24款易潔鑊，尺寸標示為26厘米或28厘米，共4款塗層物料，包括常見的PTFE塗層、石紋／顆粒紋／鑽石塗層、陶瓷塗層、網紋／蜂巢紋塗層。價格由$90-$1,750不等，最便宜與最貴相差近19倍。其中8款獲得5星評價，分別是IKEA、CIRCULON Total、Balzano、意美廚 IDEALE CHEF（鋼化鑄鋁易潔煎鍋）、Carl Schmidt Sohn、GreenPan、MEYER及WMF。其中產地來自內地的IKEA在防黐底及熱力分布上表現不俗，而且價錢僅售$130，性能可媲美同樣來自內地，售價相差13倍（$1,750）的WMF。

消委會易潔鑊｜8款獲5星價錢差13倍！1款塗層剝落黐食物？保養7招

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資料來源：《健康好生活》、消委會