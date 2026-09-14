消委會衛生巾評測｜15款總評獲5星：完整名單、最快只需3秒吸收

【消委會5星衛生巾｜評測結果】衛生巾是許多女士每個月的必需品﹐其質量亦影響著整個經期的舒適度。當中女生們對於衛生巾的吸收速度、酸鹼值，以及化學和微生物安全等都是十分關注。消委會在最新一期的《選擇》月刊中，就分享了市面上36款不同長度的一次性有翼衞生巾樣本測試結果，評估它們在各方面的表現。其中就讓人最在意的吸收速度，在同一組別的樣本吸收最慢與最快的樣本需時相差約7倍至10倍，最慢需長達73秒。亦有不少樣本獲總評為5星，一起來看看消委會這次評測。



消委會在最新一期的《選擇》月刊：評測市面上36款不同長度的一次性有翼衞生巾（消委會提供）

消委會衛生巾測試項目

消委會是次測試參考內地現行推薦性國家標準GB/T 8939-2018《衞生巾(護墊)》，測試項目包括樣本的全長與其聲稱的偏差、條質量（下稱重量或淨重）偏差、吸收 速度、背膠剝離強度、酸鹼值（pH value）、甲醛含量、可遷移性熒光物質、以及水分含量等。此外，測試亦參考內地現行強制性國家標準GB 15979-2024《一次性使用衞生用品衞生要求》，檢視樣本的微生物含量，包括細菌菌落總數、大腸菌群、真菌菌落總數，以及金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、綠膿桿菌（Pseudomonasaeruginosa）和溶血性鏈球菌（Hemolytic Streptococcus）3種致病菌。

消委會共評測36款有翼衞生巾（消委會提供）

共評測36款有翼衞生巾

消委會測試樣本共購買了36款有翼衞生巾樣本，並按參考內地推薦性國家標準GB/T各樣本的聲稱長度，分為以下4個組別：

第一組：22厘米至25厘米；共12款；每包裝大約售價：$16至$45；每片大約售價$1.1至$4.5

第二組：26厘米至29厘米；共12款；每包裝大約售價：$12至$59.2；每片大約售價：$1.01至$4.75

第三組：30厘米至35厘米；共6款；每包裝大約售價：$29.9至$40；每片大約售價：$1.67至$3.78

第四組：40厘米至43厘米；共6款；每包裝大約售價：$22至$54.9；每片大約售價：$2.75至$5.63

第一組樣本：3款產品總評獲5星（消委會提供）

第一組：3款產品總評獲5星

測試結果發現，各組樣本的吸收速度表現參差。第一組樣本量（長度介乎22厘米至25厘米）得出的吸收速度為7秒至73秒。當中有3款產品總評獲5星，分別是：

1. 蘇菲Sofy 100%有機棉衛生巾護翼日用23cm

2. 高潔絲Kotex White唯白纖巧護翼日用衞生巾23cm-3D 超爽圈（優惠孖裝）

3. 護舒寶Whisper Air-Dry Fresh 草本健康衞生巾24cm（2包超值組）



第二組樣本：6款產品總評獲5星（消委會提供）

第二組：6款產品總評獲5星

測試結果發現，第二組樣本量（長度介乎26厘米至29厘米）得出的吸收速度為4秒至44秒，當中有6款產品總評獲5星，分別是：

1. Ellis 素肌超柔日用衞生巾27cm（優惠孖裝）

2. 蘇菲Sofy Center-in 棉柔衛生巾護翼夜用29cm

3. 高潔絲Kotex Blossom Spa白茶花超薄日/夜用衞生巾28cm

4. Chericot Organic Cotton Sanitary Pads 29cm

5. 護舒寶Whisper Air-Dry雲枕瞬吸量大衞生巾28cm

6. Kleannara 有機純棉衞生巾26cm



第三組樣本：只有一款產品總評獲5星（消委會提供）

第三組：只有一款產品總評獲5星

測試結果發現，第三組樣本量（長度介乎30厘米至35厘米）得出的吸收速度為3秒至30秒，當中只有一款產品總評獲5星，是來自高潔絲Kotex的草本極緻綿柔纖巧超長夜用衞生巾35cm。

第四組樣本：5款產品總評獲5星（消委會提供）

第四組：5款產品總評獲5星

測試結果發現，第四組樣本量（長度介乎40厘米至43厘米）得出的吸收速度為3秒至25秒，當中有5款產品總評獲5星，分別是：

1. 樂而雅Laurier 安睡倍護夜用纖巧 3D防漏邊衞生巾40cm

2. 高潔絲Kotex 安心熟睡超薄熟睡夜用衞生巾41cm

3. Dear Skin Air Embo特長夜用衛生巾—無化學吸水物料 Air Embo Sanitary Pad Superlong Overnight 43cm

4. 蘇菲Sofy 舒適安睡衞生巾 Sleep Tight (42cm)

5. 蘇菲Sofy 超熟睡密着安心夜用極厚衞生巾420



消委會給消費者的建議

1. 衞生巾產品種類繁多，尺寸、材質、設計等各有不同，消費者宜按個人需要選擇適合自己的產品；

2. 選購時仔細檢查包裝，確保沒有破損；

3. 應將產品存放於清潔、陰涼及乾燥的地方，以免受潮；

4. 更換衞生巾前後應徹底清潔雙手；

5. 不論流量多寡，應最少每隔數小時更換一次，確保衞生；

6. 留意產品的使用期限，切勿使用已過期的衞生巾；

7. 部分衞生巾的單片獨立裝並非密封設計，隨身攜帶和存 放時應妥善封好，以免受污染；

8. 衞生巾物料不溶於水，切勿把衞生巾掉進馬桶。