港鐵男乘客下體觸女子大腿　留透明液體　官指問題在心魔囚4周

港鐵男乘客覺短褲女子吸引，涉嫌拉開褲鏈，並用下體接觸女子的大腿，該女子覺有溫暖物體接觸，其後更發現大腿上有透明液體，即下車向職員求助。該男乘客翌日被捕，並稱該些液體乃前列腺液。他早前承認一項非禮罪(FLCC 2113/2026)，今(24日)粉嶺法院判刑。



裁判官梁雅忻指案情嚴重，並稱：「呢個世界唔係淨係得你一個男人，但唔係個個男人都好似你咁。」認為被告有能力自控，問題在於他未能控制其心魔，判監在所難免，考慮被告有真誠悔意，判他入獄4星期。



被告盧偉國，59歲，文員，承認一項非禮罪，指他於2026年9月7日，在大埔墟站往羅湖方向的列車上，非禮女子X。

被告盧偉國在粉嶺法院認非禮罪，被判囚4星期。（資料圖片）

事主當時穿短褲曾覺大腿被硬物緊貼

案情指，女事主X當日穿短褲，當時車廂擠迫，列車駛至大埔墟站時，X感到右大腿被硬和暖的物體緊貼3下，之後感到腿上有溫暖的液體，她轉身見被告在拉褲鏈，她懷疑其大腿上的液體是精液，遂即抹走，又感到非常害怕，故在太和站下車向港鐵職員求助。被告翌日被捕，他警誡下承認覺得X吸引，故拉開牛仔褲褲鏈，並拿出下體作出非禮行為，並射出前列腺液。

求情稱破產並與妻兒關係轉差

庭上透露，被告2018年有同類案底。被告早前自行求情時稱，他因欠債並無力償還而破產，與妻及兒的關係轉差。他在2019年及2020年難覓工作，今年6月又再失業，對於無法為妻兒提供穩定生活而感內疚，他未有正視其心理壓力，因一時刺激而犯案。

被告聞妻子曾到庭落淚

一對母子今早曾到庭旁聽，惟兒子期間不適，之後由母親陪同送院，未有等及開庭。梁官處理案件時告知被告，其妻兒今早曾現身法庭，被告聞言哽咽落淚，梁官勸他出獄後要改過自新，及與家人修補關係。