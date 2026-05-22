髮型師涉港鐵自瀆精液濺中女乘客　DNA證屬被告所出　判囚28天

髮型師涉乘搭港鐵時自瀆，並把精液射到一名穿瑜伽褲女子的臀部和袋。女乘客當時並無留意，經乘客提醒才知悉，化驗結果亦證明女事主褲上的精班屬髮型師所有。髮型師早前被裁定猥褻侵犯罪成，案件今（22日）在東區裁判法院判刑，暫委裁判官鍾穎詩認為被告沒有悔意，指其行為有一定厭惡程度，報告亦反映其重犯機會屬中等偏高，判被告入獄28天。



被告古國偉（36歲，髮型師），被控於2025年2月5日，於一輛在港鐵灣仔站與北角站之間（往柴灣方向）的車廂內猥褻侵犯X。

被告古國偉在東區法院被裁定罪成，判囚28天。

辯方指被告還押的12天已汲取教訓

辯方引述背景報告及精神報告指，被告在過往的17年皆有穩定工作，其父母亦年事已高。其求情信亦指出，被告有悔意，並承諾不會再犯。雖然心理報告顯示被告有重犯機會，但在還押的12天內，相信他已汲取教訓。

官指被告行為有一定的厭惡程度

惟鍾官認為，上述兩份報告均未能顯示被告有悔意。雖然在本案中，被告和事主未有直接肢體接觸，但其行為令人有一定的厭惡程度。本案於公共交通工具上發生，法庭有責任保障女性不受任何形式的侵犯，報告亦顯示被告的重犯機會屬中度偏高，終判囚28天。

女乘客專注看手機並無留意被告

案情指，女事主X當日在灣仔站上車並站在門側，其間專注看手機，至她在北角站下車時，一名男乘客告知她：「有人射咗啲嘢喺你上面。」該男乘客其後協助她截停被告報警。

男乘客從車窗上見到被告手部有動作

該男乘客曾供稱，他留意到被告的站姿可疑，懷疑他想偷竊，其後從車窗上見到被告的手作出上下移動的動作，他下車時發現X的褲上有液體，遂追截被告，但承認未曾見到被告露出陽具或直接觸碰事主。

事主褲上的精班與被告DNA吻合

被告曾自辯稱手部動作是因腰部濕疹痕癢，但覆問下稱是髮型師的職業勞損。化驗結果顯示，X當日所穿的瑜伽褲上的精斑，與被告的DNA脗合。鍾官早前裁決指不可抗拒的推論，認定被告在車上自瀆，並將精液射到X的瑜伽褲的臀部位置及袋上，裁定他罪名成立。

案件編號：ESCC2878/2025