港鐵短裙女疑遇變態男行前靠近　膝蓋險碰下體　坐車翹腳反掀爭議

當時車廂內並非擠迫到人貼人，男生行為有可疑？有女生於網上發文表示，她乘搭港鐵於車廂內坐下時，身前1名目測15、16歲站着的男生不斷愈走愈前，慢慢靠近她，「你係咁愈行愈前埋嚟，我已經係咁縮腳」，若男生再走前，對方下體就會碰到她的膝蓋和腿部。而照片及影片見到，女生當時下身穿着短裙露出長腿，並穿了高跟鞋。



網民留言指出，「佢根本就係想掂到你」、「佢應該係見到你靚女，所以係咁向前」、「佢後面明明好多位！想非禮！」、「佢想同你親密接觸，叫佢行開啲！」。也有網民指出女生不應「翹腳坐」，「人多就咪翹腳啦」、「翹腳十分阻住」。



有女生於網上發文表示，她乘搭港鐵於車廂內坐下時，身前1名目測15、16歲站着的男生不斷愈走愈前，慢慢靠近她。（Threads@c.cryxtal）

該女生於Threads發文講述事件，「Oh no，弟弟係咁向前行，收工上咗架好多人嘅地鐵，雖然我隻腳係有少少阻埞，但係你係咁愈行愈前埋嚟，我已經係咁縮腳。雖然你目測已經15、16歲，但係你再行前啲我真係掂到㗎啦。Btw，今日着咗對新嘅高踭鞋，愛了」。

港鐵高跟鞋短裙女疑遇變態男

照片見到，女生當時下身穿着短裙露出長腿，並穿了高跟鞋。而影片見到，女生坐在車廂內，身前1名穿黑色長褲、揹着藍色斜揹包的男生稍稍踏步向前靠近女生，女生縮了縮腳，當時車廂並非非常擁擠，男生身後仍有移動空間。

影片見到，1名穿黑色長褲、揹着藍色斜揹包的男生稍稍踏步向前靠近女生，女生縮了縮腳。（Threads@c.cryxtal）

當時車廂並非非常擁擠，男生身後仍有移動空間。（Threads@c.cryxtal）

女網民分享類似經歷

有女網民分享類似經歷表示，「我都試過，明明成架MTR都好多位，又有得坐，又有得企，個阿叔偏偏要企淨喺我膝頭哥面前，我本身冇諗太多，以為佢純粹spatial awareness（空間感知）係零，你而家講我先至察覺到佢其實可能想用佢XX（下體）頂我個膝頭哥」。

（Threads@c.cryxtal）