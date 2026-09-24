註冊電工為1.5萬元報酬　為申請人偽造文件申請電工A牌　認罪候判

註冊電工涉為1.5萬元報酬，為一名男子偽造電工的工作證明文件，以讓該男子能申請由機電署所發出的「電工A牌」。註冊電工與該申請人，同被控一項串謀詐騙罪，案件（WKCC 4503/2026）今（24日）在西九龍裁判法院提堂。



註冊電工陳國威即時認罪，求情稱當時正值疫情，公司生意淡薄，他為金錢利益而犯案。裁判官陳慧敏指本案是典型貪污案件，把電工還押至10月12日判刑，以待取背景報告。



同案的電工牌照申請人被告，則准以1萬元保釋，押後至11月19日再提訊。



兩名被告：徐盛福，49歲，電工牌照申請人，及陳國威，45歲，金諾燈光音響工程有限公司時任註冊電工，同被控一項串謀詐騙罪。控罪指，他們被控於2022年10月至2023年1月期間，與他人串謀詐騙機電署，就徐盛福的「電工A牌」註冊申請，提交一份由陳國威在未獲授權下，以金諾名義簽發的證明，當中載有徐盛福的虛假工作經驗，致使機電署向徐盛福發出「電工A牌」。陳承認控罪，徐的案件則押後再訊。

被告陳國威在西九龍法院認罪。

電工A牌需最少5年相關工作經驗

案情指，電業工程人員必須獲機電署註冊，才能進行相關工程，申請入門等級的「電工A牌」，需要最少5年於電業工程公司的工作經驗，亦需曾在註冊電工監督下，工作至少一年，並附上相關工作證明，以供署方評核。

陳承認曾為徐偽造證明文件

徐於2021年6月，向機電署申請註冊「電工A牌」，他其後補充文件，報稱曾在金諾任職電工超過4年，期間由註冊電工陳國威監督。機電署接納其文件屬實，並向徐發出牌照，惟涉案文件實為偽造。廉署其後介入調查，徐盛福獲批的牌照已被署方注銷。陳及徐其後被捕，陳在警誡下承認，他透過介紹認識徐，並曾協助徐偽造證明文件，從而獲得1.5萬元酬勞。

代表被告陳的律師求情稱，案發於疫情期間，陳的公司生意淡薄，他一時貪心犯案，現已深感後悔。