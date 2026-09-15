啟聾學校助教未披露受查獲聘　欺詐罪成　官斥心存僥倖犯險囚28日

啟聾學校男助理教師，被指到學校應徵時，未有披露他當時正受廉署調查並獲聘，校長看報紙方知男教師惹官非。他否認3項欺詐罪（WKCC228/2026），審訊後被裁定罪成。



裁判官施祖堯今（15日）在西九龍裁判法院判刑指，被告為了獲聘而隱瞞被廉署調查及被控，動機必然是為了賺取薪金，斥其以身犯險、心存僥倖、咎由自取，拒判社會服務令，判監28日，但准被告以2萬元保釋等候上訴，期間不得離港及接觸證人。



被告游昇浩，31歲，案發時任路德會啟聾學校男助理教師，被控3項欺詐罪。涉及在2022年7月至2023年12月，沒向路德會啟聾學校（啟聾學校）披露他於學校任職教師期間，正接受廉政公署刑事調查，及沒向學校披露他任職教師期間被刑事檢控。意圖詐騙而誘使啟聾學校沒有暫停其職務，及／或對其施以紀律處分，及誘使啟聾學校沒終止聘任他為啟聾學校教師。

被告游昇浩被控裁定欺詐罪成。(資料圖片/陳蓉攝)

辯方指案件不涉濫用職權

辯方求情指，社會服務令正面，感化官認為被告有很強烈的改過自新心態，建議中等時數服務令。辯方指，本案不涉濫用職權或地位，案件有不合理延誤因素。

官指被告一開始便打算欺騙學校

裁判官施祖堯指，同意被告沒有以權謀私，但他由一開始便打算欺騙學校他正受查和被控，增加嚴重性。被告明知合約有披露條款，明白公眾對教師操守有很高期望，校方不會聘請誠信有問題的人。被告自願簽署合約，動機必然是為了賺取薪酬，斥被告：「以身犯險、心存僥倖、咎由自取。」施官又指，學校的損失亦不容忽視，被告雖然獲聘為常額教師，代表其教學表現良好，但他對校譽造成的打擊更大。

認為被告無真誠悔意決判監

施官指，被告除了做教師，曾從事保險和入境處，接納其工作表現和背景良好。惟被告在抗辯時，仍死板地理解不可披露受查，沒有真誠悔意。施官指，他處理過被告的審訊，比感化官更了解案件，認為適宜監禁，本案不涉延誤，就3罪判監28日。