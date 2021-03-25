警車天眼｜警擬增購20套流動車牌識別系統　可偵測30米範圍高速車

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-25 15:19

警務處自2019年3月起引入8部流動式自動車牌識別系統，20日內已可讀取逾10萬個車牌資料，並發出逾二百張告票及拘捕15名司機。據了解，警方上月再招標有關系統，料購買20套安裝在警察車輛，功能包括最遠可辨識最遠30米距離的高速行經車輛。 《香港01》正向警務處查詢。

警方上月19日就「車載平均速度偵察及影像錄影系統及自動車牌識別系統」招標，用作偵速，攝錄，及車牌識別，4月1日截標。據了解，有關系統鏡頭最寬視角可達105°，識別距離最遠可至約30米，目標車輛如車速達每小時299公里亦能識別。

8部流動式20日讀取10萬個車牌資料

據資料，新一代「自動車牌識別系統」自2019年3月22日啟用，系統安裝在警車前、後方的鏡頭，會自動捕捉附近10至20米範圍影像，利用鏡頭讀取車牌，即時與附設的數據庫比對，偵測違交通規例車輛，然後發出語音提示，並在警車內的平板電腦顯示車輛基本資料。

系統能夠辨識4類關注車輛，包括未領牌照、取消駕駛資格的登記車主車輛、登記車主有未執行的交通拘捕令車輛、及被盜車輛，警方曾指，系統每次行動完畢會刪除所有偵測紀錄，及不會收集在道路上被查閱車輛的位置及車主資料。

現時本港有6部座地式及8部流動式自動車牌識別系統，首批流動式系統供應商為英國註冊公司QRO Solutions Ltd，8部價錢共1,398,400港元。警方曾舉辦記者會介紹，指流動式系統在啟用20日內已讀取逾10萬個車牌的資料，並發出215張告票，拘捕15名涉及毒後駕駛和無牌駕駛等罪行司機。