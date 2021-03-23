瑞士禁軍火商向香港警隊售狙擊槍子彈　警方︰涉行動細節不公開

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-23 19:49

一場反修例風波，令歐美多國暫停對香港出口武器裝備。有瑞士傳媒報道，瑞士國有軍火公司RUAG去年有意向香港警隊出售狙擊步槍彈藥，但當地政府的監察小組認為，交易對香港市民構成太大風險（there was too great a risk），亦會危害香港地區穩定。 警方回覆《香港01》查詢表示，警方會評估行動成效及審視需要，適時引進適合的裝備以及相關措施，相關採購裝備屬行動部署細節，不會公開。

外國傳媒報道，瑞士政府叫停軍火商向香港警隊出售彈藥，認為交易會對香港市民構成太大風險。（資料圖片）

瑞士《周日展望報》（SonntagsBlick）報道指，瑞士軍火商RUAG原定計劃向香港警隊出售用於狙擊步槍的「.338」口徑子彈，但由瑞士政府組成的監察小組，在去年5月叫停交易，認為對香港市民構成太大風險，並將危害香港地區和平穩定。

過往曾出售步槍、子彈及夜視鏡

報道引述RUAG及瑞士經濟事務部長回應，確認RUAG曾於2019年向政府出交易申請，但基於局勢評估，而於去年春季拒絕申請。報道又列出，RUAG在2012年至2018年期間，已累計向香港出口多款裝備，包括步槍、子彈及夜視鏡等，總值約20萬元瑞士法郎（折合約168萬港元）。

外國傳媒報道，瑞士政府叫停軍火商向香港警隊出售彈藥，認為交易會對香港市民構成太大風險。（互聯網）

警方：屬行動部署細節不會公開

本港2019年爆發反修例風波，歐洲議會當年7月通過議案，要求歐盟機關採取措施，禁止向香港警方出售「群眾管制裝備」；去年本港實施《港區國安法》後，美國加強對「軍民兩用」技術出口予香港的管制，包括禁售槍械等；加拿大及英國亦先後宣布暫停出口敏感軍用物資。

警方回覆查詢表示，為確保警務人員有更有效的裝備，應付實際行動情況，警方會持續評估行動成效及審視人員在行動上的需要，適時引進適合的裝備以及相關措施，並會考慮一切有助提升行動效能方案，讓前線人員能在日益嚴峻的工作環境下執行職務。

警方續指，一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備，並會按行動需要對世界各地不同類型的裝備進行市場調查和實際測試，確保所採購的裝備符合安全標準。有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不會公開，以免影響行動效能。