粵港澳大灣區警察協會上月在珠海成立 在港註冊地址報灣仔警總

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-24 08:40

警隊內部流傳「粵港澳大灣區警察協會」今年初在內地成立。據了解，該組織於2月初正式在珠海成立，會務包括開展粵港澳大灣區警隊業務培訓、交流學習、理論研究、維護權益等，該協會亦已在港註冊，在港地址申請位於灣仔警察總部警政大樓40樓，即警務處人事部。消息指，警察四個職方協會主席為「粵港澳大灣區警察協會」執委，全體現職警務人員自動加入為會員。《香港01》正向警務處查詢。

警隊內部流傳「粵港澳大灣區警察協會」成立，指成立背景因「警隊受黑暴運動影響，中央批示及香港特別行政區政府支持，成立聯繫粵港澳大灣區警察。」

據內地官方設的廣東社會組織信息網，「粵港澳大灣區警察協會」於今年2月6日成立，屬「一般性社團」，活動地域在廣東省，註冊地址為珠海市香洲區吉大路4號，指業務範圍包括：「開展粵港澳大灣區警隊業務培訓、交流學習、理論研究、文體交流、維護權益、協作服務。」但有關協會的法定代表人等未有資料。

該組織會徽印有五星國旗，英文簡稱顯示為「GHM」。

該組織會徽印有五星國旗，英文簡稱顯示為「GHM」。廣東省公安廳網頁曾設有該協會介紹分頁，惟現時無法連結。內地網站流傳一份印有該協會會徽的內部刊物設計方案，亦未見該組織成員資料。

「粵港澳大灣區警察協會」已在港註冊，地址申報位於灣仔警察總部警政大樓40樓。

消息指，警察四個職方協會主席為「粵港澳大灣區警察協會」執委，全體現職警務人員自動成為會員。據本港註冊社團名單，「粵港澳大灣區警察協會」已在港註冊，地址申報位於灣仔警察總部警政大樓40樓，即警務處人事部。

微信「廣東省公安廳大灣區警察交流中心」設公眾號

在通訊程式微信，有「廣東省公安廳大灣區警察交流中心」名義成立「大灣區警察」公眾號，簡介指「以團結合作服務為宗旨，打造粵港澳大灣區警隊文化交流平台。」據紀錄，該帳號早於去年11月24日註冊，12月18日獲得認證為官方帳號。

粵港澳大灣區警務協作座談會於去年9月在佛山舉行，盧偉聰、李春生及黃少澤率團出席。（澳門新聞局圖片）

盧偉聰曾否認設「粵港澳大灣區警察交流中心」

翻查資料，於2018年9月在佛山舉的粵港澳大灣區警務協作座談會於，盧偉聰率領香港警方代表團，隨行的包括時任人事及訓練處處長李建輝、監管處處長郭蔭庶及刑事及保安處處長李志恒等，與廣東省公安廳廳長李春生和澳門保安司司長黃少澤率領的代表團會晤。

李春生當時倡議設一年一度的「粵港澳大灣區警務協作聯席會議」，由三地輪流召集舉辦，由三地警方高層參加，該建議獲澳門保安司司長黃少澤及香港警務處處長盧偉聰「表示贊同」。

【警隊年結】傳珠海將設粵港澳大灣區警察中心 盧偉聰︰第一次聽

2019年初，有報道指廣東省副省長、公安廳長李春生透露，在珠海淇澳島將設立「粵港澳大灣區警察交流中心」，料於同年10月竣工。惟時任「一哥」盧偉聰出席立法會時否認指，「我都係第一次聽，我無嗰方面資訊。」並指大灣區「警務合作」是非常初步概念。