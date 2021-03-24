粵港澳大灣區警察協會在港註冊　警：廣東省公安廳籌組　年費$100

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-24 22:31

《粵港澳大灣區警察協會》今年初成立，據《香港01》了解，會務包括開展粵港澳大灣區警隊業務培訓、交流學習、理論研究、維護權益等，該協會亦已在港註冊，地址為灣仔警察總部警政大樓40樓，即警務處人事部。 警方向《香港01》確認，《協會》由廣東省公安廳籌組，香港警務處會善用協會的新平台，交流工作經驗，擴闊視野，強化三地執法隊伍的能力，所有符合資格之警務人員均可加入協會，年費為人民幣100元。

該組織會徽印有五星國旗，英文簡稱顯示為「GHM」。

警方晚上回覆查詢表示，《粵港澳大灣區警察協會》由廣東省公安廳籌組，目標是「促進大灣區內的警隊及執法部門之間的協作和交流」，以及相互了解和友誼，共同維持粵港澳三地良好社會治安。

警：會利用協會交流工作經驗

警方續指，香港警務處會善用協會的新平台，交流工作經驗，擴闊彼此視野，強化三地執法隊伍的能力。 所有符合資格之警務人員均可加入協會，獲審批後，將成為個人會員，每名會員年費為人民幣100元。

警方：不會改變執法部門工作範疇或運作模式

警方另於facebook專頁透露，《協會》於今年1月根據《社團條例》於香港註冊。《協會》屬於非營利團體，以團結、合作、服務為宗旨，並以促進大灣區內警隊及執法部門的交流為目標，警方強調，由於《協會》內的執法部門沒有從屬關係，故此，《協會》的成立不會對執法部門的工作範疇或運作模式帶來任何改變。

警方又指，隨著大灣區的發展，警隊樂見內地首個區域性的警察組織成立，期望藉此新平台與大灣區內的警隊及執法部門加強交流， 豐富協會成員間的體育文化活動，擴闊彼此視野，共同維持粵港澳三地良好社會治安。

「粵港澳大灣區警察協會」已在港註冊，地址申報位於灣仔警察總部警政大樓40樓。

港註冊地址警總人事部

《香港01》較早前報道，據內地官方設的廣東社會組織信息網，《協會》於今年2月6日成立，屬「一般性社團」，活動地域在廣東省，註冊地址為珠海市香洲區吉大路4號，指業務範圍包括：「開展粵港澳大灣區警隊業務培訓、交流學習、理論研究、文體交流、維護權益、協作服務。」但有關協會的法定代表人等未有資料。

根據本港註冊社團名單，《協會》已在港註冊，地址申報位於灣仔警察總部警政大樓40樓，即警務處人事部。消息指，警察四個職方協會主席為《協會》執委。