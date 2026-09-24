15歲少女自殺　母發現女兒曾稱被性侵　揭大專生涉企姦等12罪

15歲少女在小紅書認識一名大專生後，在酒店房內遭該男生企圖強姦。該女生約一個月後自殺，其母事後在少女的平板電腦內，發現女兒曾向朋友透露遭性侵遂報警。警方找出該大專生後，發現他涉曾性侵另外3名未成年少女。



該大專生今(24日)在高等法院，承認非禮及企圖強姦等12罪。控方指警方未能知悉該逝去女童的自殺原因。法官先替被告索取心理和精神科報告，押後至10月15日判刑。



被告范致遠，22歲，案發時是副學士學生。他承認1項促致16歲以下兒童製作兒童色情物品、1項企圖和16歲以下女童非法性交、2項向16歲以下兒童作猥褻行為、4項非禮、1項企圖強姦、1項管有兒童色情物品和1項製作兒童色情物品，合共12罪。

被告范致遠在高等法院承認12項性罪行。(葉志明攝)

其餘事主拒絕接受評估

控方庭上透露，被告案發時在醫療輔助隊兼職。多名事主因不想回憶事件，拒絕接受評估，因此未能提供事主的創傷報告。其中一名事主X已自殺去世，她沒有留下遺書，警方未能知悉她自殺的原因。

事主X事發時14歲

案情指，被告於2023年8月在小紅書聯絡案發時14歲的X，兩人其後成為情侶。被告曾向X傳送其陽具的照片和影片，X則傳送拍到其胸和私處的照片和影片。

兩人在酒店房見面時X遭性侵

兩人於8月底到旺角一間時鐘酒店見面，被告在房內摸X的胸，並脫去她的衣服，當被告摸X的下體時，X表示痛楚，被告遂停止惟他之後再摸X的下體，並以陽具磨擦X的私處，企圖性交，但X稱痛而停止。被告之後捉著X的手，替他手淫。他其後自行手淫，直至射精。

X曾向朋友透露遭性侵

X於2023年9月自殺，她的母親查看X的iPad，發現她發給朋友的訊息中，曾投訴曾遭人性侵。X母就事件報警，被告因而被捕。警方調查後發現被告另涉性侵另3名未成年女事主。

事主Y在酒店房內被摸胸

調查發現，被告於2023年1月，曾小紅書認識當時15歲的Y，兩人之後成為情侶，並於同年3和6月在旺角的時鐘酒店開房，被告曾經摸Y的胸，他曾要求與Y性交，但遭Y拒絕。

事主Z與被告未見面已成情侶

案發時15歲的Z，則於2022年8月在交友程式Tanta認識被告。他們見面前已成為情侶，並互相傳送下體照片。兩人其後在旺角的時鐘酒店首次見面，期間被告摸Z的腳，並試圖摸她的臀部，但Z走開，兩人之後離開酒店。調查亦發現，Z曾按被告要求，向被告發送Z的胸和私處的照片及影片。

事主A在網上遊戲認識被告

事主A案發時14歲，她於2022年玩網上遊戲時認識被告，兩人在WhatsApp聊天兩星期後成為情侶。二人同年6月首次見面，被告並送A回家，被告在巴士上趁A入睡時，隔衣摸她的胸。A大驚，被告隨即用手遮蓋其咀，著她不要作聲。又對A說因太喜歡她，所以這樣做，他向A道歉，A亦原諒被告。

A在酒店房內極力反抗終未有性交

被告於同年7月帶A到旺角一間時鐘酒店，他在房間內壓在A身上，圖脫去A的衣服但不果。其後再嘗試脫去A的內褲，並想與A性交，因A極力反抗，被告最終未能成功。A趁被告失平衡時穿回衣服並跑走。被告返家後向A道歉，A亦原諒被告。A之後按被告要求，和被告視像通話時前往洗澡，並有向被告展示其胸部，被告並有偷偷截圖。