繼父涉夜夜姦未成年繼女　事主母求情只同情被告　官表關注押後判

繼父涉自患輕度智障的繼女11歲起，幾乎晚晚爬上繼女床上把她強姦，繼女因怕懷孕，13歲上性教育課時告知老師，並揭繼父曾見到她在街上被人碰胸，回家以教育為搓其胸。繼父今（28日）於高等法院承認5項強姦罪及1項非禮罪，事主親母撰信為被告求情，但只提及關心被告和她與被告所生的兩名兒子，官覺事主母對女兒毫不同情表示關注，把案押後至12月19日判刑，以索取被告的精神及心理報告。



被告CCH（35歲，鋁窗工人）承認5項強姦罪及1項非禮罪，案發在2021年至2023年間。

被告CCH在高等法院承認5項強姦及1項非禮罪。(黃浩謙攝)

X未獲告知被告非其生父

案情指，X母在2010年誕下X後，便與X的生父分開。X在3歲時被診斷有自閉症和輕度智障。X母與被告在2013年交往，再誕下2子，5人同住涉案荃灣單位。X母不曾告訴被告不是X的生父。

趁X母洗澡上X床強姦

案發於在2021年及2023年，X當時11至13歲，被告幾乎每日與X性交。被告多次趁X母洗澡時便爬上X的床，強行脫下X的衣服與她性交，期間沒有用安全套。X被侵犯時表明拒絕，並用腳踢開被告，被告沒理會繼續性侵，令X感到很痛。X問過被告是否知道那樣做她會懷孕，被告說不會。

見X在街被人撞胸回家搓X胸

此外，有次X與被告上街，被告見到X被人撞到胸部但沒反應，他回家後搓X的胸部，以滿足其性慾之餘，又「教」X被人摸胸時應怎樣做。X望住被告稱：「吓！」被告即斥X不懂保護自己。

被告遭X母質問只認摸胸

X在2023年9月上性教育課時，告訴老師她遭被告性侵，她怕會懷孕。X母得知後質問被告，被告稱他只摸了X的胸部，沒強姦X。被告在錄影會面承認曾非禮X及與她性交。

X母求情只同情被告

辯方呈上X母的求情信，法官陳嘉信關注X母只提到同情被告，對X卻隻字不提，並稱：「(X母)似乎對受害人毫無同情心。」陳官直言這令他感到不解，欲了解更多以考慮量刑，著辯方向X母了解，又下令索取被告的精神及心理報告，押後至12月19日判刑。

案件編號：HCCC 396/2024