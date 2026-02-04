殯儀經紀涉性侵未成年繼女　要求共浴並作身體檢查　3項非禮罪成

殯儀經紀涉要未年成繼女與他共浴，並趁繼女回房間更衣時，藉詞檢查身體多番非禮，包括指插下體。繼女並疑繼父企圖強姦她。繼父否認指控受審受審，反指繼女因管教問題常與他有衝突，故作出誣告。陪審團今（4日）在高等法院退庭商議，裁定繼父非禮等3罪成立，企圖強姦罪不成立。法官先替繼女索取創傷報告，押後至2月25日求情和判刑，繼父須還押看管。



陪審團退庭3小時達成裁決

被告C.C.P，42歲，殯儀業經紀。被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項非禮罪及1項企圖強姦罪，指他於於2021年9月至2023年8月期間的某日，在香港新界天水圍某單位，非禮及企圖強姦女童X，以及對她作出嚴重猥褻作為。X於案發時，介乎13至15歲。

五男二女組成的陪審團，今日經約3小時退庭商議，一致裁定被告1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為和2項非禮罪成，而企圖強姦罪則不成立。

被告CCP在高等法院被裁定3項非禮罪成。(黃浩謙攝)

承認事實指，事主X在2008年出生，其父母在2022年離婚，母親與被告為同居男女朋友關係，在2023年結婚。

被告要求共浴X覺奇怪

控方審訊時播放事主X的錄影會面，她指以叔叔稱呼被告。X講及首次事件時，她在家中浴室，更換的衣物放在洗手盤旁邊，被告走進浴室要求「一齊沖」，並解釋：「媽咪叫我監住你。」X感到奇怪，因為其生父也不會要求共浴，且她與被告關係亦不算親密，不理解母親為何會准許。

第二次共浴為X洗下體

X續指，被告於第二次事件同樣要求一起沐浴，惟他以X「洗得唔乾淨」為由，幫X沖洗下體，期間用手指插入其下體。X當時表示很痛，惟被告回應指：「係痛左啲，但要洗乾淨。」她洗澡後，發現本身放在洗手盤旁的衣物不見了，被告著她到房間更衣，惟被告之後入房，稱要檢查她下體是否洗得乾淨。X於是躺在床上，但感到被告用舌頭舔其下體。

洗澡後發現衣服不見 回房更衣被非禮

就第三次事件，X指洗澡後再次發現衣服不翼而飛，被告讓她到其房間更衣。被告再次要求檢查她「洗得乾唔乾淨」，她遂趴下讓被告檢查，其後感到：「有嘢吱左喺下體。」並覺得疑為男性性器官在她的下體附近並想插入。

X憶述，當時表示「好痛」，被告表示：「唔搞住。」但又再嘗試幾次。其後被告表示：「睇緊洗得乾唔乾淨。」她感到有液體碰到其下體，被告有用紙巾幫她清潔。

辯方指被告曾投訴X有體味

X在辯方盤問時同意，與被告同住時，多次因管教問題起衝突，例如被告曾投訴X有體味，亦曾指責X未有幫忙找被告養的貓隻。惟X否認，因此對被告生氣而誣衊他，強調自己「見到咩講咩」。

案件編號：HCCC182/2025HCCC182/2025