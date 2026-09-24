新風醫療集團副總裁馬沛恩獲醫管局委為質素及安全總監　10.1履新

醫管局今（24日）公布高層管理人員委任，包括委任新風醫療集團醫療副總裁馬沛恩為醫管局質素及安全總監，10月1日履新，而現任總監黃立己將於同日起出任九龍西醫院聯網候任總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院候任行政總監。



白普理寧養中心、沙田慈氏護養院及沙田醫院行政總監余海欣則獲委任為醫管局人力資源主管，將於11月30日履新，接替退休的麥志偉。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）曾子充獲委任為仁濟醫院行政總監，將於九月二十八日履新。



圖為醫管局大樓。（資料圖片）

醫管局發言人公布，新風醫療集團醫療副總裁馬沛恩為醫管局質素及安全總監，將於10月1日履新。現任醫管局質素及安全總監黃立己將於同日起出任九龍西醫院聯網候任總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院候任行政總監。

馬沛恩曾任醫管局高級行政經理

據醫管局介紹，馬沛恩是香港社會醫學學院院士及澳洲皇家醫學行政學院院士，於澳洲、中國內地及香港擁豐富醫務管理經驗，曾於公營及私營醫療系統擔任高層管理職務，包括醫管局高級行政經理（病人安全及風險管理）及澳洲公營醫療機構的首席醫務官。

馬沛恩在新風醫療負責集團中國跨醫院網絡臨床管治等範疇

馬沛恩目前是一間新風醫療集團醫務總監及副總裁，醫管局發言人指其工作為負責監管集團於中國內地跨醫院網絡的臨床管治、醫療專業及學術管治架構。

醫院管理局公布馬沛恩獲委任為醫管局質素及安全總監，將於十月一日履新。（政府新聞處）

余海欣11.30出任醫管局人力資源主管

接替麥志偉出任醫管局人力資源主管的余海欣，將於11月30日履新，既是資深行政人員，亦是一名急症科專科醫生，並取得香港社會醫學學院行政醫學院士資格，現於白普理寧養中心、沙田慈氏護養院及沙田醫院行政總監，以往也曾出任新界東醫院聯網總行政經理(規劃及發展），負責聯網內各項主要醫院發展項目。

曾子充獲委任為仁濟醫院行政總監

至於獲委任為仁濟醫院行政總監的曾子充，為深切治療科專科醫生，現為醫管局總行政經理（綜合臨床服務），此前曾先後擔任九龍醫院及香港眼科醫院行政總監，以及九龍西醫院聯網總行政經理（規劃及發展），將於9月28日履新。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵祝賀三人獲委任新職，並衷心感謝麥志偉多年來的貢獻。