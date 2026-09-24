唐寧被指違約遭索償　指唐拿刀插肚自殘　迫經理人代為完成工作

童星出身的女藝人唐寧，2019年移居紐西蘭後，不時分享生活點滴。惟其經理人公司昨（23日）入稟高等法院，指唐繞過公司自接工作，指唐違約興訟。



該經理人公司在入稟文件中，大爆唐的種種行為，包括指唐移紐後常不肯做事，曾用刀插肚等自殘方式，迫令經理人為她完成工作，又指唐其後被確診重度抑鬱，及有B型人格，事實上有數年時間，唐的社交帳號，都是由其經理人一手經營。



經理人公司指，與唐的合約應至2028年才屆滿，現要求法庭宣告該合約現仍有效，並要唐賠償損失。



原告為天神村音樂有限公司，被告為江麗娜（藝名唐寧）。

唐寧被經理人公司入稟興訟。（唐寧Instagram）

唐寧2019年移居紐西蘭後，不時會拍YouTube片分享生活點滴。（IG／＠leilakong1205）

唐寧8歲入行，最經典是在電影《縱橫四海》飾演鍾楚紅童年。（電影截圖）

唐寧43歲生日是以一頭白髮示人，原告指唐染髮舉動有違合約。（IG@leilakong1205）

（唐寧Instagram）

原告稱2019年與唐簽定經理人合約

入稟狀指，原告是本港的影視娛樂製作公司，提供經理人服務。案發時，鄭珮瑩Cheang Pui ying（音譯）是公司的唯一董事及股東，公司與唐在2019年10月簽訂一份為期10年的經理人合約，至2028年9月30日屆滿。

合約規定，原告是唐唯一的官方經理人，唐不得在未經許可下私下接洽工作，及不得改聘經理人或改變外貌形象。此外，原告擁有唐的Facebook專頁、Instagram帳戶及YouTube頻道的擁有及管理權。

唐移居紐西蘭後作連串威脅行為

原告透露，雙方的合作關係在唐移居紐西蘭後出現劇烈變化，唐在當地與經理人同居時，作出一連串威脅、自殘等操縱性的行為，事發在2021年至2024年5月期間。

指唐曾突然離家翌日才返家

於2021年11月22日，鄭要求唐就其移居紐西蘭的第一支YouTube影片交提案，唐當晚沒帶銀包和電話獨自離家。鄭報警求助，警方搜索至半夜無果。唐翌晨返回處所，稱她一早醒來發現自己身處公園內的一個大洞，她相信晚上失足掉進洞裏，並展示一條她從家中帶走的繩子。惟鄭觀察所見，唐無表面傷勢，認為唐刻意自殘，此後怕唐再度自殘，不敢強求唐履行合約。

唐聞要工作即入廚房拿刀刺肚

同年12月，鄭再要求唐工作，唐即衝入廚房，用生果刀刺腹兩次，並對住鄭露出笑容。唐被送院治理，3天後出院。

指唐被診斷有重度抑鬱及B型人格特質

在2022年1月，鄭早上醒來驚見唐用刀指住自己，唐稱她嘗試控制自己不要殺掉鄭和自殺。至同9月，唐被診斷有重度抑鬱症及B型人格特質(編者按：即自戀、善變、邊緣及反社會型人格)。翌年4月，唐沒帶手機、銀包，離家約7小時才回家。

唐聽到建議會尖叫及自殘

原告指，即使是簡單的工作，唐亦無法完成。若鄭給她「有建設性」的建議，唐就會不斷尖叫，並作自殘行為。只有鄭表示她會替唐完成工作，唐才會回復平靜。

繞過公司接工作及把頭髮染成灰色

原告指，公司因唐無故失聯及不工作蒙受損失，並指責唐在2024年5月起繞過公司自行承接商業工作、拒讓公司存取其社交媒體帳戶及商業電郵，又把頭髮染成紫色及灰色，並聘請新經理人，種種行為均屬毁約。

21至24年社交帳號實由鄭經營

在2021年11月至2024年5月期間，唐所有的社交媒體內容都由鄭製作和營運，多得鄭耗費時間心力經營，令唐獲得不應得的利益（unjust enrichment，即不當得利），其商業回報有待在剩餘未屆滿的合約期內實現。

要求法庭裁定合約仍有效

原告要求法庭宣告，經理人合約2028年9月30日屆滿前仍有約束力、頒布強制令要求唐履行合約工作、下令唐將其社交媒體帳戶控制權歸還公司、要求唐歸還她於2024年後，自行接工作的收入。若法庭認為合約無效，原告則就唐違約所作的損失賠償，並追討金額為合約期內的五成收入。

根據精神疾病診斷與統計手冊（DSM-5）定義，B型人格特質包括：邊緣型、自戀型及反社會型等特徵，當事人情緒調節機制較為脆弱，常伴隨衝動、關係不穩定及極端應激反應。