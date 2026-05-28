44歲唐寧突貼親密照公開示愛認「老婆」　曾發長文告白蔣祖曼

藝人唐寧日前在社交平台高調為好姊妹蔣祖曼慶生，不僅貼出親暱擁抱照甜喊「老婆」，更感性發文剖白對方是自己生命中的家人與真愛。這段跨越15年的深厚情誼「比愛情更難得」，完美詮釋了世上最美好的親密關係。

唐寧高調為好姊妹蔣祖曼慶生。（IG@leilakong1205）

唐寧貼親暱照賀蔣祖曼生

現時移居紐西蘭的前TVB童星女神唐寧，雖然與好姊妹蔣祖曼（Joman）分隔兩地，但兩人的閨蜜情誼卻絲毫沒有因距離而變淡。近日，唐寧在社交平台上載了張與蔣祖曼的親密合照隔空送上生日祝福。

照片中，蔣祖曼從後緊緊擁抱著唐寧，甚至有親暱的錫面動作，兩人對著鏡頭展露燦爛笑容，感情深厚得令人羨慕。唐寧更配上極度甜蜜的文案：「老婆曼，生日快樂 love you always」，短短幾字卻閃盲大批網民，亦令不少一路見證她們友誼的粉絲大為感動。

唐寧甜蜜配文：「老婆曼，生日快樂！ love you always」（IG@leilakong1205）

唐寧曾發長文告白蔣祖曼

外界常說演藝圈難有真朋友，但唐寧與蔣祖曼卻完美示範了何謂「比愛情更難得」的神仙友誼。兩人的閨蜜情緣始於 15 年前，當年因為同樣熱愛動物而結緣，隨後一拍即合成為形影不離的密友，私底下更玩味地互稱對方為「老公B」與「老婆曼」。多年來，她們建立了無數個屬於彼此的浪漫約定。兩人曾一同飛往台北履行「十年之約」，更破天荒在各自的腳踝上，互紋對方的星座星圖，作為這段世紀友誼的終身見證。她們亦曾挑戰重遊萬佛寺，對比十多年前的舊相打卡，感觸良多。

唐寧曾罕有地在社交平台發表長文，向蔣祖曼公開表白，大讚對方是「全世界最靚、人靚心又靚」的生命中真愛。她感性地透露，她們「由第一天到今天，都可以有聊不盡的話題，每一次聊天都係無縫接軌」。

蔣祖曼留言：「多謝老公B。」（IG@leilakong1205）

隔空距離感情有增無減

自從唐寧移居紐西蘭專注經營個人YouTube頻道分享生活，而蔣祖曼則留在香港影視圈繼續拍劇衝刺，兩人見面的時間雖然大大減少，但唐寧強調彼此的感情有增無減，更霸氣宣告：「She’s my person！我唔係想發表咩大道理，純粹想放閃一下罷了。」