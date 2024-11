前無綫花旦移居紐西蘭靠自己活得精彩　曬新髮型回春20年狀態驚人

下個月便迎來43歲的唐寧,於2017年與舞台劇導演兼演員鄧偉傑離婚後,便以單親媽媽身份獨自照顧兩名子女,她於2022年11月她宣布正式移居紐西蘭,離開香港後不時會更新社交平台,和網民分享自己的最新動態。外國的生活模式與香港截然不同,因此唐寧學習了不少新的生活技能,包括學習落田收割農作物,又增值自我學習英文,並轉型做kol。

唐寧在個人YouTube頻道上載名為「我要入豪門」的影片。(影片截圖)

實情是唐寧親自落手落腳翻新家中大門,將「平凡之門」搖身一變成「豪宅之門」。(影片截圖)

唐寧擁有一張童顏。(唐寧ig)

唐寧前日在IG曬出了她的新造型靚相,相中可見她剪了流海短髮,襯上她的一張童顏,散發出陣陣少女味,她引用了一段有關奧地利畫家Friedensreich Hundertwasser的說話寫道:「Paradises can only be made with our own hands, with our own creativity in harmony with the free creativity of nature. (天堂只能用自己的雙手、用自己的創造力與大自然相協調來建造。)」網民的焦點就落在她的逆齡靚樣之上,大讚她說:「少女到呢!」、「愈活愈年輕!」、「你話似廿幾歲,我都信呀。」

唐寧最新近照。(IG圖片)

