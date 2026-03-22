唐寧滿頭白髮健康狀況令人擔心！關係到遺傳問題10歲已經開始有

44歲的唐寧早年移居紐西蘭，雖然已鮮少出現在幕前，但仍不時拍片分享生活。日前她在社交平台出片，拍著自己行山，分享森林治療法。不過一眾網民卻錯重點，被她的一頭白髮所吸引，被指她44歲不應該滿頭白髮，擔心唐寧身體的健康狀況。即使如此，網民亦表示唐寧就算滿頭白髮，一樣咁童顏！

唐寧成頭白髮。（抖音＠唐寧）

唐寧拍片介紹森林治療法。（抖音＠唐寧）

的確好多白頭髮。（抖音＠唐寧）

曾為白髮解釋係有遺傳

其中唐寧早就為過自己的白髮解釋，她說：「第一，我啲頭髮係去染先係咁嘅色，唔係而家先變成咁嘅色。第二，我又覺得人生在世乜都試吓，咪試吓染淺色啲囉。」她又解釋染頭髮的原因，說：「其實喺我10歲嘅時候已經開始有白頭髮，呢個係遺傳嚟嘅。我爸爸其實40歲到已經近乎全頭白髮，以前都只係染吓染吓，染到咁上下佢就話唔鬼染啦，由佢白啦。」

唐寧解釋染白髮原因，坦言自己10歲就開始有白髮。（小紅書截圖 / 唐寧及思遠閨密會）

她表示，她在數年前發現自己已經滿頭白髮：「有啲灰灰黑白，乜色都有，總之就唔係黑色。每次染髮，啲白髮就蹆出嚟，我就覺得好煩。」後來她就聽從朋友和髮型師的建議，將頭髮染成淺色。她坦言，染成白髮後收到不少評論，有人讚她型格，也有人說：「嘩，咩事呀，好老喎。」不過，對於這些評論她都是一笑置之，她說道：「都係嗰句，冇所謂，每個人都有佢睇法。我覺得有時你去做一啲形象嘅改變又好，性格上嘅改變都好，其實你最需要交代嘅就係你自己。做人做到呢個年紀，隨心一啲開心一啲囉。」

唐寧解釋染白髮原因，坦言自己10歲就開始有白髮。（小紅書截圖 / 唐寧及思遠閨密會）

唐寧可算是由細靚到大的代表人物，童年出身的她在1990年就已開始參與電視劇拍攝，一直到2002年參與《法網伊人》、《戀愛自由式》、《阿旺新傳》、《十兄弟》等等，都被喻為是青春可愛的小花。年前移居至紐西蘭的她不時都會分享生活點滴，儲落一班粉絲。

細細個嘅唐寧已經好靚女。（截圖）

唐寧曾經分享過自己後生靚相。（網上圖片）

唐寧擁有一張童顏。(唐寧ig)