服務供應商董事涉教唆前貿發局經理泄招標機密罪成　下月14日判刑

一名41歲貿發局服務供應商董事兼股東，早前被廉署控告涉教唆一名貿發局時任助理經理泄露招標機密資料，因而獲判授總值逾230萬元的網上商貿平台優化項目。被告今日（24日）在東區裁判法院被裁定協助教唆他人干犯公職人員行為失當罪名成立，案件押後至下月14日判刑。

9月24日，男被告周恒業在東區裁判法院被裁定協助教唆他人干犯公職人員行為失當罪成，案件押後至10月14日判刑。(資料圖片/陳曉欣攝)

被告周恒業，41歲，AF Trinity Technologies Limited （ATTL）董事兼股東，被裁定一項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪名成立，違反普通法及《刑事訴訟程序條例》。裁判官林子康將案件押後至10月14日判刑，批准周恒業保釋，以待索取其社會服務令報告。

至於同案另一被告梁瑞盈，貿發局時任系統及內容發展助理業務經理，於2025年11月21日在東區裁判法院承認一項公職人員行為失當罪名，被判囚3個月，緩刑兩年。

廉署指，貿發局於2018年12月至2019年3月案發期間，為其網上商貿平台e-Marketplace網站進行優化工作。梁瑞盈負責擬備該項目的招標文件和評核準則，以及物色服務供應商。ATTL是其中一間獲邀競投該項目的服務供應商，因獲得最高綜合評分，故獲判授該項目，涉款逾230萬元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現ATTL董事兼股東周恒業與梁瑞盈是朋友關係。在競投該項目期間，於周恒業要求下，梁瑞盈向他提供其他三家服務供應商提交的標書內容，並協助他草擬和編製ATTL的技術建議書，以及預備ATTL的口頭簡報。

控方今日由大律師方漢權代表出庭，並由廉署人員吳安之協助。