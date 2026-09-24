東涌公屋石屎未達標｜合格樣本增至84%　房署評估對工程影響輕微

東涌第42區三座公屋發展項目早前被發現混凝土檢測樣本出現問題，房屋署今日（24日）表示，再取得新一批12個混凝土芯強度合格測試結果，又指一連三日共得到三批合共60個樣本（約共84%）均完全符合要求，且全數高出標準23%至83%，目前評估事件對整體工程進度的影響輕微。



房屋署日前表示，東涌第42區公營房屋發展項目第3座、第4座及第5座部分結構構件的混凝土質量，需要按要求進一步審視及測試。（梁偉權攝）

《香港01》9月12日下午所見，涉事地盤有混凝土攪拌車進出。（梁偉權攝）

目前超過八成混凝土芯樣本抗壓強度高於標準

房屋署表示，繼日前公布的測試結果後，今日再取得新一批12個混凝土芯（約17%）強度測試結果，該批樣本平均分布在第2座31樓發現問題的區域，結果顯示全部樣本測試強度均高出設計及合約要求38％至71%。

房屋署指，總結9月22日至24日得到的混凝土芯抗壓強度測試結果，三批合共60個樣本（約共84％）均完全符合要求，且全數高出標準23％至83%。房屋署目前評估事件對整體工程進度的影響輕微。

房屋署又指，工程團隊會在得到全部測試結果後，再按數據指示承建商是否有需要審視相關結構組件的混凝土強度，在有需要時提交改善方案予房屋署審批，並在取得同意後，才准許恢復涉事位置的混凝土澆灌工作。

房屋署正要求承建商進行額外鑽芯測試及結構評估。（梁偉權攝）

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房屋署又指，工程團隊自8月底透過恆常的混凝土檢測發現問題後，已即時採取果斷措施，要求承建商安保工程有限公司暫停相關涉事位置的混凝土澆灌工作，並在現場相關結構組件抽取混凝土芯，交由受認證的獨立測試實驗室進行嚴格的抗壓強度測試。

房屋署認為，是次事件充份反映房屋署透過恆常機制主動發現並嚴肅處理問題，證明現行的監管機制有效確保工程質量。房委會將繼續根據既有的嚴格工程監管制度，全面監督現場施工及各項檢測，保證工程質量及結構安全達到設計標準及合約要求。