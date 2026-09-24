東涌公屋石屎樣本未達標｜業界料石磚製作或養護不當　促檢視監管

撰文：吳美松
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東涌公屋工程有混凝土樣本測試出現問題，當局早前公布首批12個混凝土核心樣本測試結果後，最新一批36個取自第三座22樓、第四座5樓及第五座5樓非結構元件區域的測試結果顯示，強度高出標準26%至83%，全部符合設計及合約要求。

香港建造業總工會理事長周思傑今日（24日）接受電台訪問時表示，先前出現「石磚」測試不合格但「鑽芯」合規的情況，可能源於製作石磚過程中的工藝或養護問題，呼籲工程團隊檢視地盤監管是否存在漏洞。

東涌第42區公屋地盤。（資料圖片／黃學潤攝）

料混凝土質量無大礙　製作石磚工藝或後續養護環節出事

周思傑在港台節目《千禧年代》指，在地盤現場抽取混凝土製作「石磚」進行抗壓測試是標準程序，目的是確保質量。他續指，石磚測試不達標雖然並非常態，但亦非首見，過往地盤若遇到同類情況，均有既定機制處理，包括使用「石槍」測試混凝土表面硬度，或直接在結構件鑽取「混凝土芯」送往實驗室進行檢測，而房署目前正採取相關做法。

對於為何石磚測試未達標、但後續的混凝土芯測試卻顯示強度超標，周思傑說，這代表混凝土本身質量並無大礙，問題主要出在製作石磚的工藝或後續養護環節。他提到，混凝土車抵達地盤後，工人需先進行坍度測試檢視流動性與黏度，通過後才開始落混凝土。期間工人會抽取部分混凝土放入15厘米見方的模具製成石磚，並經過7至28日的養護期後送檢。

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片／翁鈺輝攝）

事件反映監管過程或現鬆懈　促正視漏洞

周思傑指，若工人在入模時裝填不均勻、未有充份震動以提升密度、或養護期間受雨水滲入導致水分過多，均會影響石磚的抗壓強度，從而出現不達標情況。至於混凝土車攪拌不均導致樣本作廢的機會則相對較低。

雖然地盤設有承建商管工、總承包商監管人員、顧問工程師及政府監工等多層制度，但周思傑指，事件反映監管過程可能出現鬆懈。他指出現場人員有時或因過往測試屢次合格而掉以輕心，流於簽表格而未有嚴格按程序監控現場施工，「你可能第一次兩次都冇問題，可能大家都放低咗心，簽個表格就算數，未必係真係有現場有人監督。」他建議相關部門及承建商應正視監督環節的漏洞，找專業團隊執行檢測，確保工程質量萬無一失。

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