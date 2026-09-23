東涌公屋石屎未達標｜房署公布新一批測試結果　36樣本均高出標準

撰文：江麗盈
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東涌第42區興建中的公屋發展項目，先後發現四座樓宇有部份結構混凝土質量未達標。房署早前在現場相關結構組件抽取混凝土芯，由受認證的獨立測試實驗室進行抗壓強度測試。

房屋署回覆指，今日（23日）再取得新一批共36個混凝土芯強度測試結果，該批樣本平均分布於第三、第四及第五座發現問題的區域，結果顯示全部樣本測試強度均高出標準26%至83%，符合設計及合約要求，並預計本月25日可取得全部混凝土芯抗壓強度測試結果，目前評估事件對整體工程進度的影響輕微。

東涌第42區公屋地盤。（資料圖片／黃學潤攝）

36個樣本分布第三、四、五座發現問題的區域　全數樣本強度高於標準

就東涌第42區公屋發展項目，房署早前指工程團隊於8月底至9月初的恆常的混凝土檢測中，發現在第三、第四及第五座個別混凝土方塊測試結果未達合約要求；其後於9月中在主動覆檢及跟進調查中，再發現第二座亦有個別測試樣本未達合約要求。

房署回覆指，今日再取得新一批共36個（約50%）混凝土芯強度測試結果，該批樣本平均分佈在第3座22樓、第4座5樓及第5座5樓發現問題的區域，結果顯示全部樣本測試強度均高出標準26%至83%，符合設計及合約要求。連同昨日（22日）公布首批共12個（約17%）合格混凝土芯測試結果，目前已取得的67%樣本均高出標準23%至83%，全部符合要求。

東涌第42區的興建中公屋發展項目。（資料圖片／梁偉權攝）

預計本月25日取得份部結果　再指示承建商需否審視結構組件石屎強度

房署預計於本月25日可取得全部混凝土芯抗壓強度測試結果，目前評估事件對整體工程進度的影響輕微。署方又說，工程團隊會在得到全部測試結果後，再按數據指示承建商是否有需要審視相關結構組件的混凝土強度，在有需要時提交改善方案予房署審批，並在取得房署同意後，才准許恢復涉事位置的混凝土澆灌工作。

房署重申，其工程團隊自8月底透過恆常的混凝土檢測發現問題後，已即時採取果斷措施，事件反映證明現行監管機制有效確保工程質量，又說房委會將繼續根據既有的嚴格工程監管制度，全面監督現場施工及各項檢測，保證工程質量及結構安全達到設計標準及合約要求。

東涌第42區的公屋發展項目尚在興建中。（資料圖片／梁偉權攝）
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