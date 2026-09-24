毛守狗狗領養日延期　「毛守救援」創辦人KENT證實：考慮社會氣氛

本港近期發生兩宗懷疑有狗咬死人事件，引起社會廣泛關注。有傳媒報道原定本月27日於南區商場The Southside舉行的「毛守狗狗領養日」延期舉行。「毛守救援」創辦人Kent回覆《 香港01》查詢時確認領養日活動延期，又說發生首宗懷疑有狗咬死人事件後，因社會氣氛不友善，曾停辦過領養日。



「毛守救援」創辦人Kent回覆《 香港01》查詢時確認領養日延期。(資料圖片／羅日昇攝)

據《明報》 報道，原定本月27日於南區商場The Southside舉行的「毛守狗狗領養日」延期舉行。「毛守救援」創辦人Kent《 香港01》查詢時確認領養日延期。

Kent指，早在發生首宗懷疑有狗咬死人事件後，因社會氣氛不友善，曾停辦過領養日，「帶大狗出嚟，都會見到啲人有反應。」他指事件已影響領養數字，近期下跌四成，很多狗場及暫託位置爆滿，有些受傷流浪狗難獲暫託，要靠義工定期前往洗傷口及餵藥。

漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶繼續捕捉流浪狗。（王譯揚攝）

接連發生懷疑狗咬死人事件後，漁護署近日大規模捕捉狗隻，Kent說理解要找到傷人狗隻需靠捕捉，又指如捕捉到涉事狗隻，並證明到是牠們咬死人需人道處理，他並不反對，但對於其他地區如上水、屯門等也有捕捉行動，他則表示有保留，亦關注當局會怎樣安排其他與事件無關的狗隻。

他續表明，目前最擔心兩件事，一是有不少倉主已主動放棄其飼養的倉狗，同樣關注這些狗隻往後會否遭撲殺；其次是倘政府加重罰則，未來願意為流浪狗登記晶片的義工會大減，憂慮按目前做法，很多無晶片的流浪狗在被捕捉後，終會被撲殺。

2026年9月21日，漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶繼續捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。（資料圖片／黃學潤攝）