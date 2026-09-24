解流浪狗結從管棄養等源頭做起　謝展寰：人寵共融前提是人身安全

本港接連發生狗襲擊事件，政府與社會又一次在血的教訓後「重提」應對包括流浪狗等「人寵共融」大願意下的未解課題。環境及生態局局長謝展寰今日（24日）接受電台訪問時強調，推動「人寵共融」前提是市民的人身安全，又指，流浪狗問題的根源在於市民棄養，當局正檢視相關法例與管理措施，期望從源頭截斷棄養，徹底解決本港流浪狗問題。



2026年9月21日，漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶繼續捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。（資料圖片／黃學潤攝）

謝展寰在電台節目表示，流浪狗問題歷史悠久，2002年漁農自然護理署每年捕獲的流浪狗曾超逾1.1萬隻，近年已大幅降至每年平均約400隻，反映管控已有初步成效。然而近期再發生流浪狗傷人事件，反映管理工作仍需加強與檢視。

著手管理與提升狗主應有責任 謝展寰：養狗是一生的承諾

謝展寰續指「如果唔係棄養，就唔會有流浪狗」，認為養狗是一生的承諾，呼籲市民養狗前必須考慮清楚，切勿輕率棄養。為應對棄養及犬隻管理問題，當局正全面檢視危險狗隻的管理規範及相關法律修訂，著手提升狗主應有的責任，同時亦會透過宣傳教育，加強狗主對寵物的管理意識。

環境局局長謝展寰出席活動，見證開幕儀式。（資料圖片／呂婉盈攝）

被問及流浪狗在野外自行繁殖會否形成「隱患」及增加數量，謝展寰回應指，漁護署現時捕獲流浪狗後，會交由動物福利團體安排領養，絕不放回社區。他提到，政府在2015至2018年間曾嘗試實行「捕捉、絕育、放回」計畫，但實踐證明該方法無法有效減少流浪狗總數，因此現時已不再採用。

謝展寰強調，只要能從源頭截斷棄養行為，再加上漁護署持續的捕獲與處理工作，有信心將來能徹底解決香港的流浪狗問題。