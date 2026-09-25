海洋公園哈囉喂聯乘王嘉爾推鬼屋　銷情較去年佳　加固部件保安全

萬聖節將至，海洋公園正舉行萬聖節「哈囉喂全園祭」活動，四間萬聖節鬼屋將於10月9日起逢周末及公眾假期開放至月底，其中一間與藝人王嘉爾主理的IP「Under the castle」聯乘。海洋公園主席龐建貽表示，今年哈囉喂活動甚受歡迎，由8月至今，售票已較去年有一成增長，有信心今年活動會成功。



傳媒周四（24日）獲安排預覽鬼屋，尚未正式對公眾開放。記者試玩其中一間鬼屋時，有道具的長木條部件飛脫，記者險被擊中。工作人員估計因演員用力過度令部件飛脫，又指會進行加固，以確保安全。



海洋公園正舉行今年哈囉喂全園祭。（方承恩攝）

今年海洋公園哈囉喂全園祭設四間鬼屋，包括與藝人王嘉爾（左二）聯乘的「Under the Castle 驚嚇體驗。（方承恩攝）

韓國猛男今年將組成韓團勁舞，並會配合女團舞及鋼管舞等演出。（方承恩攝）

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四大鬼屋主題包括聯乘藝人王嘉爾及經典港產片《陰陽路系列》

今年海洋公園哈囉喂全園祭以「詭魅墓會」為主題，設四間鬼屋，包括與藝人王嘉爾聯乘的「Under the Castle 驚嚇體驗」、「Voodoo Boo 惡靈遊樂場」、「詭域瘋人院」，以及與經典港產片《陰陽路之棺材仔》聯乘的鬼屋。山上的高峰樂園將於哈囉喂全園祭期間，改為「Under the Castle」主題，增設AI合成照打卡位、鏡像留影區、古堡舞會三項收費活動。

此外，近幾年都有的韓國猛男表演今年將會繼續，猛男將組成韓團勁舞，並會配合女團舞及鋼管舞等演出。今年又增設Cosplay派對，請來日韓台Cosplayer、早前代表香港成為「世一」的組合AR☆Lu與Ronnie，以及本地女團IdG Bubble等演出。

「Voodoo Boo 惡靈遊樂場」其中一個驚嚇橋段，是由演員將汽車道具推向離圍欄約一米遠的觀眾，惟記者試玩期間有長約半米、附鐵釘的木條飛脫，越過圍欄落在記者腳邊。（方承恩攝）

「Voodoo Boo 惡靈遊樂場」其中一個驚嚇橋段，是由演員將汽車道具推向離圍欄約一米遠的觀眾，惟記者試玩期間有長約半米、附鐵釘的木條飛脫，越過圍欄落在記者腳邊。（方承恩攝）

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各鬼屋將在10月9日起逢周五、六、日至月底，以及在10月19日重陽節補假的晚上開放。票價方面，乘客入場除了需要持標準入場門票或全年證外，需要另外購買組合門票，只進入「Under the Castle」以外三個鬼屋的套票在非高峰日的售價為238元，高峰日為280元；進入「Under the Castle 驚嚇體驗」及三項收費活動的套票票價為280元。

海洋公園主席龐建貽表示，今年「哈囉喂」售票情況理想，8月至今，售票已較去年有一成增長。（方承恩攝）

海洋公園主席龐建貽表示，今年「哈囉喂」售票情況理想，由8月至今，售票已較去年有一成增長，亦有公司今年包場，有信心今年活動會成功。他又指，今年7月至8月有超過一半時間下雨或颱風等，對園區有一定影響，而本月情況有好轉，日本、新加坡、印度等地遊客較去年有倍數增長。去年哈囉喂有鬼屋的選材被指不恰當，龐建貽表示，今年題材無甚爭議，主打驚嚇度及新主題，期望吸引更多人入場。

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試玩鬼屋木條飛甩 工作人員稱會加固確保安全

園方今日安排傳媒預覽鬼屋，尚未正式對公眾開放。記者試玩「Voodoo Boo 惡靈遊樂場」期間，其中一個驚嚇橋段，是由演員將汽車道具推向離圍欄約一米遠的觀眾，惟期間有長約半米、附鐵釘的木條飛脫，越過圍欄落在記者腳邊。

工作人員解釋，木條原本放於斜軌上，用於頂住汽車道具，防止飛出，懷疑因為演員用力過度令木條飛脫，工作人員稱稍後會進行加固，以確保安全。

「Voodoo Boo 惡靈遊樂場」其中一個驚嚇橋段，是由演員將汽車道具推向離圍欄約一米遠的觀眾，惟記者試玩期間有長約半米、附鐵釘的木條飛脫，越過圍欄落在記者腳邊。（林遠航攝）

海洋公園正舉行今年哈囉喂全園祭。（方承恩攝）