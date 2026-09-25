現場聽莊太量「釣金龜」論　女生斥赤裸裸性別歧視　再促校方嚴查

中大新亞書院副院長莊太量被指周二（22日）在書院雙周會中，發表性別歧視及物化女性的言論，包括「女孩子釣金龜的成本效益」、「女人最好唔好讀博士，因為女人青春好寶貴」等，雖事件曝光翌日他曾向傳媒否認性別歧視的指控，強調一直主張男女平等，願意表示歉意。



然而，兩名當日在雙周會現場的學生今日（25日）向《香港01》表示，並不滿其回應「大事化小」，原預期在雙周會中學習投資知識，豈料內容涉及性別議題，形容是「赤裸裸的性別歧視」，期望校方嚴肅調查與檢討，也促莊太量公開道歉。



中大新亞書院周二晚（22日）舉行雙周會，主講嘉賓中大經濟系副教授兼新亞書院副院長莊太量發表的言論引起軒言大波。（資料圖片）

莊太量中大新亞書院雙周會言論引軒言大波 被質疑物化女性

中大新亞書院周二晚（22日）舉行例行的雙周會，講者之一的中大經濟系副教授兼新亞書院副院長莊太量發表的言論引起軒言大波。當時他以「如何投資你的人生」為題，闡述其著作「伴侶經濟學」的思想，簡報中出現「女孩子釣金龜的成本效益」等字句，引起部份同學不滿，質疑其言論性別歧視及物化女性，隨着相關內容在社交平台流傳。

莊太量是香港中文大學經濟系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長、新亞書院副院長、環球經濟與金融跨學科主修課程聯席主任。（資料圖片）

男學生原預期在講座中學習投資知識 豈料內容涉及性別議題

當時在場的男學生練同學今日向《香港01》表示，雙周會是新亞書院的必修課程，每次由不同教授上台演講，向學生傳授知識及正確的價值觀，因此他原本預期能在講座中，學習到股票市場等投資知識，或是協助規劃未來的人生，沒想到牽扯到性別相關議題，也沒有提供具說服力的數據支撐其理論，直言對莊太量感到失望，明顯違背新亞書院的精神。

其實佢呢度有個邏輯問題，就係佢其實暗示緊男性嘅時間價值會上升，但女仔又唔會喎，經濟學係冇呢個假設。 中大學生練同學

中大新亞書院周二晚（22日）舉行雙周會，簡報中出現「女孩子釣金龜的成本效益」等字句，引起部份同學不滿。（受訪者提供圖片）

女學生斥言論引起學生對未來感困惑︰赤裸裸性別歧視

另一名在場的女學生蔡同學表示，當時聽到莊太量的相關言論已感到錯愕，批評其不當言論會引起學生對未來感到困惑，不解為何女性的青春投資在博士學位是一種缺失，形容為「赤裸裸的性別歧視」，認為相關言論已反映其背後的思想及價值觀。

練同學補充指，當日雙周會坐在莊太量旁邊的主持，正是一名女博士，因此當「女人最好唔好讀博士」的言論提出時，場面可謂相當荒謬。他讚揚該女主持專業及得體，沒有露出任何表情，繼續維持講座進行下去。

中大新亞書院周二晚（22日）舉行雙周會，圖為其中一頁簡報。（受訪者提供圖片）

莊太量否認性別歧視指控 學生不滿回應大事化小

事件發酵後，莊太量向傳媒否認性別歧視的指控，稱只是以不同角度進行分析，強調一直主張男女平等，又指若有關用字令同學或其他人感到不適，願意表示歉意。中大早前回應指，已向講者反映要注意其言辭，要顧及大學和社會各界不同持份者的感受，將繼續致力維護互相尊重與多元包容的校園環境。

蔡同學不滿莊的回應，指他及校方都沒有承認言論不正確及具有性別歧視，反而試圖將焦點轉移至學生的感受。練同學認為，其言論同時在逆向歧視男性，例如蘊含男生應趁年輕賺取更多金錢、應尋找年輕女生結婚等思想，期望他不要再採取大事化小的態度，承認言論涉及性別歧視。

即使冇同學感到不適，都唔代表佢嘅言論冇問題。佢單純係因為言論好似引起眾怒喇，為咗平息大家怒氣，所以先致歉囉。 中大學生蔡同學

中大早前回應指，已向講者反映要注意其言辭，要顧及大學和社會各界不同持份者的感受，將繼續致力維護互相尊重與多元包容的校園環境。（資料圖片）

冀校方重整雙周會委員會 讓學生復有就內容提建議權利

新亞書院校友周三（23日）已向校方提出三個訴求，包括嚴肅調查與檢討、公開道歉、撤換 / 請辭副院長職務。練同學表示，過去新亞書院雙周會委員會包括一名由學生選出的代表，惟自從學生會去年底停運後，學生代表被懸空，期望校方重整委員會，恢復學生原有的參與權利，為雙周會演講內容提出建議。