港澳一號首部電動旅遊巴周六起駛港珠澳大橋　料成本低柴油一半

跨境巴士營辦商「港澳一號」首部電動旅遊巴將於中秋節翌日（周六、26日）正式投入服務，行駛港珠澳大橋往來港澳兩地，若以來回香港至澳門約160公里計算，每三日才需充電一次。



港澳一號董事湛源表示，其每公里的能源成本只是柴油的一半，料對控制經營成本有顯著幫助。立法會選委界議員姚柏良指，將會繼續推動及協助業界用電動巴士，降低經營成本，以克服油價高企的問題。



「港澳一號」旗下首部電動旅遊巴，將於中秋節翌日（周六、26日）正式投入服務。（港澳一號提供圖片）

充滿電可行駛逾700公里 料每三日充電一次

跨境巴士營辦商「港澳一號」引入首部電動旅遊巴，將於中秋節翌日正式投入服務，是港珠澳大橋上首台由香港巴士公司正式營運的電動巴士，造價約500萬元。

港澳一號表示，車廂設有52個座位，採用內地車廠的「刀片電池」，配備配備德國公司的驅動摩打，大約100分鐘能充滿八成電量，行駛超過700公里，若以來回香港至澳門約160公里計算，每三日才需充電一次。

立法會選委界議員姚柏良（左一）、港澳一號董事湛源（左三）、立法會旅遊界議員江旻憓（中）、港澳一號營運總監崔定邦（右三）。（港澳一號提供圖片）

每公里能源成本只是柴油一半 港澳一號料有助經營成本

港澳一號董事湛源指，該電動旅遊巴具備可靠性能，每公里的能源成本只是柴油一半，認為在目前面對高油價的經營狀況下，若大規模採用電動巴士，對於控制經營成本有顯著幫助，惟現時香港面對市區近乎沒有適合的旅遊巴充電樁，未適合全面使用電巴。

在營運者裏面，既定方針不管油價高低都要營運嘛，當然油價升，（成本）有一定程度的變化，相信目前用電車嚟講，預計會慳到大約四至五成。舉個例，如果你架車用咗一萬蚊燃料，柴油又好，諸如此類都好啦，電車約莫用五千蚊。 「港澳一號」董事湛源

「港澳一號」董事湛源（中）表示，其每公里的能源成本只是柴油的一半，料對控制經營成本有顯著幫助。（港澳一號提供圖片）

姚柏良︰繼續推動業界以電動巴士克服高油價問題

湛源又指，電動旅遊巴其中一項優勢是引擎非常寧靜，乘客可享受近乎靜音的車廂環境，尤其適合穿梭港珠澳大橋長途車程，讓乘客在非常寧靜的車廂內休息。他相信其電池等技術應用在香港是可行。

立法會選委界議員姚柏良表示，對本地旅遊巴踏出電動化第一步感到開心，將會繼續推動及協助業界用電動巴士，降低公共巴士及非專利巴士的經營成本，以克服油價高企的問題。

該旅遊巴採用內地車廠的「刀片電池」，配備配備德國公司的驅動摩打，約100分鐘可充滿八成電量，可行駛超過700公里。（港澳一號提供圖片）

崔定邦料十一黃金周旅客數目按年最少升5%

中秋節及十一黃金周將至，姚柏良指出，內地旅客懂得「錯峰出行」，避開極度繁忙的假期正日，因此由本周起，訪港旅客數目已經陸續上升。

香港旅遊促進會總幹事、港澳一號營運總監崔定邦表示，預料接下來的十一黃金周，旅客數目按年將有最少5%增長，又指今日南行至香港的高鐵班次全面爆滿，考慮到近日銅鑼灣維園的國際花燈大街「迫爆」，相信香港中秋及國慶節對旅客非常具有吸引力。

崔定邦呼籲，跨境交通公司需準備足夠的後備巴士，以隨時疏導旅客人潮，而「港澳一號」的電動旅遊巴周六（26日）起服務，正是測試的好時機。