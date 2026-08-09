內地旅客暑假來港潮　廣東道LV近20人排隊等入舖　讚港貨品種類多

本港今日（9日）天氣酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得破紀錄的36.9度，適逢旅遊旺季，尖沙咀購物及觀光熱點人流未減。傍晚廣東道及星光大道一帶，名店外有旅客排隊等候入場。



有旅客表示，香港名牌店舖集中，貨品款式較多，加上匯率因素，部分商品較內地便宜，因此專程來港購物。酷熱天氣亦未有大幅影響行程，不少人選擇在設有冷氣的商場及店舖停留。不過，亦有旅客反映部分小店、食肆及途人的態度欠佳，影響旅遊體驗。



尖沙咀廣東道LV店，傍晚仍有近20人排隊等候入內購物。（何頴賢攝）

尖沙咀廣東道LV店，傍晚仍有近20人排隊等候入內購物。（何頴賢攝）

尖沙咀廣東道LV店，傍晚仍有近20人排隊等候入內購物。（何頴賢攝）

昨日（8日）有約21.9萬人次內地旅客入境本港，是繼五一黃金周後，內地旅客入境人次最多的周六。

旅客手持「戰利品」穿梭廣東道

下午5時許，廣東道LV專門店外有逾20名顧客排隊，等候進店購物。現場所見，廣東道一帶旅客絡繹不絕，不少人手持購物袋，在附近商場及店舖之間穿梭；有人購得心頭好後攜同「戰利品」離開，亦有旅客在店外拍照留念。

來自杭州的旅客Ceci已多次來港旅遊。她表示，剛在廣東道購入運動背囊，花費約6,000元。她認為香港交通便利，各類運動品牌分店集中，想要的款式幾乎應有盡有，較容易找到心儀商品。

對於今日的高溫天氣，她指香港大部分室內場所都有空調，未有對行程造成太大阻礙。她提到，除了光顧大型商場及名牌店，自己亦喜歡到本地小店消費、品嘗地道小食，「因為喜歡看香港電影，覺得這些小店很有情懷」。

尖沙咀廣東道名店林立，傍晚仍有大批旅客前來購物。（何頴賢攝）

尖沙咀廣東道名店林立，傍晚仍有大批旅客前來購物。（何頴賢攝）

匯率折算較內地便宜約千元 旅客未設消費預算

另一旅客張小姐與同行友人今日早上抵港，預計逗留三至五日，暫未為行程設消費預算。她們剛購買手袋，張小姐表示，剛購買的貨品雖然價格不菲，但經匯率折算後仍較內地便宜約1,000元。

她認為香港大型店舖的貨品種類較多，且店面普遍較內地寬敞。完成購物行程後，她們打算前往維多利亞港乘船及參觀展覽。

現場所見，觀光巴士站未有因高溫而減少候車人數，排隊隊伍由巴士站一直延伸至附近麥當勞門外，長約數十米，目測約有60人輪候。（馮文傑攝）

星光大道附近的觀光巴士站約有60人排隊，隊伍由巴士站延伸至附近麥當勞門外。（馮文傑攝）

觀光巴士約60人輪候 人龍延伸至麥當勞

除廣東道購物區外，鄰近星光大道的觀光巴士站亦出現人龍。巴士服務以觀賞維港日落及夜景為賣點。現場所見，觀光巴士站未有因高溫而減少候車人數，排隊隊伍由巴士站一直延伸至附近麥當勞門外，長約數十米，目測約有60人輪候。

來自福建的盧小姐表示，今日是她抵港首日，途經巴士站時看到有人排隊，於是跟隨輪候。問到盧小姐覺得香港幾日的天氣如何，她說：「挺熱的，但是很好啊，很舒服。」盧說事前並不清楚巴士的具體行程、收費及服務內容。

來自福建的盧小姐表示，今日是她抵港首日，途經巴士站時看到有人排隊，於是跟隨輪候。（何頴賢攝）

另一名旅客鄧小姐則表示，早已得悉該路線主打維港日落及夜景，因此特意到場排隊，希望乘坐觀光巴士欣賞沿途景色。

另一邊城巴「落日飛車」亦湧現「打蛇餅」長龍。（馮文傑攝）