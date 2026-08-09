酷熱天氣下西貢廈門灣逼爆人潮　內地旅客震驚︰誰來誰是小蠢蛋！

【颱風白海豚／旺角／西貢／廈門灣／半月灣】受到強颱風白海豚的外圍下沉氣流影響，本港周六（8日）天氣酷熱，天文台總部錄得今年以來最高的34.7度，不過高溫仍無阻遊客來港興致。旺角的星際城市同樣逼爆，有如早前的五一黃金周，由於進入商場的顧客過多，商場外的行人路更是擠得水泄不通。



更有內地旅客冒着高溫坐船到橋咀洲，登岸才發現廈門灣（又名半月灣）人山人海，嚇得她匆匆停留10分鐘後立即離開。「巨小的灣，巨多的人，單程坐船40分鐘，下午5時依舊暴曬，誰來誰是小蠢蛋！」



有內地旅客冒着高溫坐船到橋咀洲，登岸才發現廈門灣（又名半月灣）人山人海，嚇得她匆匆停留10分鐘後立即離開。（小紅書影片截圖）

天文台8月8日料白海豚的外圍下沉氣流將持續影響至下周初。衛星雲圖可見本港上空無雲。（天文台網頁截圖）

強颱風白海豚最快周日（9日）登陸浙江溫州市，受其外圍下沉氣流影響本港，天文台尖沙咀總部周六（8日）下午4時錄得最高氣溫34.7度，創今年以來最高紀錄，未來三日（9日至11日）將繼續「極端酷熱」，更有望再打破高溫紀錄。

西貢廈門灣人山人海 內地旅客逗留10分鐘即走

不過，極端酷熱的天氣無阻旅客來港的意欲，周六本港多區逼爆內地旅客，其中近年深受內地旅客歡迎的西貢「逼爆」。有旅客在社交平台稱，在高溫下坐船40分鐘到橋咀洲，惟登上廈門灣（又名半月灣）後發現島上人山人海，大批港人及旅客在海灘玩水消暑，嚇得她匆匆停留10分鐘立即離開。

登島只停留了10分鐘，馬上跑路！巨小的灣，巨多的人，單程坐船40分鐘，下午5時依舊暴曬，誰來誰是小蠢蛋！ 小紅書用戶

運輸署公布西貢萬宜路交通繁忙 專線小巴加班次

運輸署周六早上公布，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通預計比較繁忙，專線小巴第9A號線的營辦商將按需要加強服務應付乘客需求，呼籲旅客妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

旺角星際城市8月8日「逼爆」內地旅客。（Threads／hkeric圖片）

旺角星際城市「逼爆」 商場外行人路水洩不通

不過市區的人流也不遑多讓，旺角的星際城市因集合多間攝影器材店舖，而內地Z世代流行復古熱潮，菲林相機及拍立得成為他們的潮流玩物，因此近年深受內地旅客歡迎。

星際城市周六便同樣「逼爆」，根據社交平台的相片，商場內外都人頭湧湧，有如早前的五一黃金周，由於進入商場的顧客過多，商場外的行人路更是擠得水洩不通，網民都留言不解為何突然人山人海。

有內地旅客冒着高溫坐船到橋咀洲，登岸才發現廈門灣（又名半月灣）人山人海，嚇得她匆匆停留10分鐘後立即離開。（小紅書影片截圖）

▼2026年8月8日 天文台尖沙咀總部錄34.7度暫創全年新高▼

