33歲乘客巴士上猝死　醫生指死者血管塞八成　黃金救援只得5分鐘

33歲男乘客乘61M尾班巴士時疑暈倒，至清晨才被其他乘客發現，送院搶救後死亡，其死因研訊（CCDI461/2025（SH））今（25日）在死因庭續審。



衞生署病理科顧問醫生高永富供稱，事主全部冠狀動脈的全部血管中，有八成完全阻塞，死因為冠狀動脈斑塊閉塞，此情況的黃金救援時間只有5分鐘。年輕人對此病症較為不敏感，未必會特意就此做身體檢查。九巴車務部助理經理則供稱，公司有指引要求車長巡車，亦會聘請外勤員工抽查車長是否有盡責。



事主關崇文（離世時33歲），在2025年3月6日凌晨1時乘搭61M尾班巴士疑暈倒，至同日早上7時才被發現，送往屯門醫院搶救後不治。案件設有3男2女陪審團，九巴為有利害關係方，事主家屬今列席聆訊。

衞生署病理科顧問醫生高永富指，，年輕人猝死大多是因為急性心肌梗塞及惡性心律不正，很多時事前並無明顯徵兆。

九巴經理布文彥稱，《車長安全駕駛指引》有列明巴士到總站，車長必須檢查車廂。

事主冠狀動脈有八成屬完全阻塞

衞生署病理科顧問醫生高永富引述解剖報告指，事主175厘米高，中等身裁，他的冠狀動脈有嚴重的粥樣硬化，幾乎所有血管均有近八成是完全阻塞，肺部則有充血及水腫，死因為冠狀動脈斑塊閉塞。

年輕人猝死多是急性心肌梗塞及惡性心律不正

高醫生解釋，年輕人猝死大多是因為急性心肌梗塞及惡性心律不正。而血管粥樣閉塞會導致心臟的供血不足。在此情況下，約十幾秒內已會出現惡性心律不正，但身體卻沒有即時的明顯反應。患者的血壓會在十多秒內歸零及休克。

不少人猝死前無明顯症狀

高醫生回應家屬關注，指不少人猝死前均沒有明顯症狀，可能僅有輕微頭暈等的不適，但不久後已病發。高醫生又指，除非有特別病歷如家族遺傳等原因，一般年輕人對此病症的敏感度不足，未必會特意做身體檢查。

惡性心律不正可在十多秒內休克

他又指，有些病徵的變化要到某種程度才能檢驗到，打顯影劑等方式亦能檢查到動脈閉塞，但甚少人會用此方法。一般而言，急性心肌梗塞才會令患者感劇痛，但惡性心律不正患者可能十多秒內已會休克。

黃金救援時間只有約5分鐘

高醫生指，此情況下，黃金救援時間只有約5分鐘，須由患者暈倒起，有人持續為其進行心外壓，直至使用心臟除顫器。若然時間超過10分鐘，則存活的機會極低。

車長指引有列明到總站要檢查車廂

九巴車務部助理經理布文彥亦供稱，他在2017年入職，職責為監察運作及管理車長。他稱，九巴有為車長提供《車長安全駕駛指引》及《品質指引》，指引中有列明，巴士到達總站時，車長必須要檢查車廂，確保沒有乘客留在車上。

亦有安排外勤作抽查

此外，九巴亦有安排外勤抽查車長是否有盡責巡視。他形容，外勤員工穿着白色制服，在總站遙遠觀望車長是否有巡車，強調巡車是車長的責任。他表示，公司期望早更司機開工前巡車，但指引只列明下班時才要巡查。

尾班車不會再另行清潔

布供稱，每晚巴士返回總站後，會直接在站頭進行清潔工作。車輛返廠後，則不會再另行清潔，但是上述程序不包括尾班車，因為該時段清潔員工已下班。