27歲網約車司機心梗猝死　腳軟誤當腰患復發　遺兩幼女惹網民唏噓

近日，長沙一位27歲的網約車司機熊先生突發心梗不幸猝死，引發網友關注。在妻子的描述中，其實丈夫的心梗早已有了徵兆，卻被家人誤以為是網約車司機常有的腰椎毛病而忽視，最終導致悲劇。兩個女兒尚且年幼就沒有了爸爸，也讓網友們唏噓不已。



9月4日，熊先生的妻子歐女士告訴記者，丈夫1999年出生，之前在長沙做網約車司機，因急性心梗於8月30日清晨5點30分許去世，9月1日已在丈夫家鄉婁底市雙峰縣安葬。

長沙一位27歲的網約車司機熊先生突發心梗不幸猝死，在發作前已有徵兆。（抖音@ @kk）

歐女士8月31日在丈夫的社交帳號上同步告知了這個不幸的消息：「從今天起，這個帳號就停止更新了。」

歐女士稱，丈夫從去年10月開始跑網約車，二人育有兩個女兒，大女兒還有10多天滿3歲，小女兒才1歲9個月大，丈夫還有一個未成年的妹妹。

歐女士稱，丈夫之前患有腰椎間盤突出症，曾出現過腿麻無力的情況。8月28日晚，丈夫出現腳軟無力的情況，誤以為是腰椎間盤突出症發作，以為會和以前一樣休息一晚就沒事。

歐女士稱，丈夫從去年10月開始跑網約車，二人育有兩個女兒。（抖音@ @kk）

到8月29日上午11點半左右，丈夫感覺腿腳使不上力，家人將其送往一家骨科醫院治療。

8月30日凌晨兩點多轉移到另外一家醫院搶救治療。8月30日清晨5點30分許，丈夫熊先生搶救無效去世。

歐女士稱，全家人都沒想到是這個結果，開始以為是腰椎間盤突出症發作，最後沒想到是急性心梗。

不少網友表示惋惜：

「還這麼年輕，身體是革命的本錢！」

「感覺心梗、腦梗正在年輕化」

「手麻、腳麻、使不上力…都要引起重視」



腰痛為什麼會與心梗掛鉤？類似腰痛卻被診斷為心梗的情況其實並不少見。

據北京衛視《我是大醫生》欄目報道，60歲的李先生深夜腰痛，以為腰閃了，就醫做檢查，醫生建議做心電圖被他拒絕。

結果不到兩天，李先生突發胸悶，一度暈厥。等急救人員趕到時，他已經沒有了生命體徵，最終因心肌梗塞發作去世。

在另一個案例當中，李先生突發胸悶，一度暈厥。（北京衛視）

李先生和熊先生的事例，讓人唏噓的同時，也為我們敲響了警鐘：腰痛，有時遠不止看上去那麼簡單！

心肌梗死發生後，通常會影響到心臟的自身供血，導致心肌泵功能受損，累及供應脊髓前動脈運血，繼而引起腰部的劇烈疼痛。

除此之外，心肌缺血以及代謝產物的堆積，會刺激心肌痛感神經末梢，通過局部神經元連接，牽涉到腰部等體表部位，最終引起疼痛。

4個表現區分心梗與普通腰痛

心梗引發的腰痛在發病機制上，就與普通腰痛存在顯著差異，還可能帶來以下異常：

出現噁心嘔吐、上腹部發脹等胃腸道不適表現；

突發性呼吸困難，易被誤認為哮喘或急性肺栓塞；

渾身冒冷汗，出現瀕死感，還可能突發暈厥；

出現原因不明的極度疲乏感，渾身無力。



這4處疼痛也可能是心梗在「敲門」

1. 左邊肩膀異常疼

當心肌缺血壞死，身體往往會發出疼痛警報，這類疼痛一般呈放射狀，可能引起左肩到手臂、手指的異常疼痛。

2. 後背大範圍劇痛

心梗引起的疼痛還容易放射到背部，尤其是女性，更易出現大範圍的強烈背痛，並伴隨胸悶氣短等不適表現。

3. 上腹部脹氣疼痛

這主要是由於迷走神經傳入纖維的感受器幾乎全都位於心臟下壁表面，當心肌缺血缺氧時，就可能刺激迷走神經，帶來胃脹氣、胃痙攣等不適，繼而引起腹痛。

4. 多顆牙齒一起痛

由於支配下頜的神經和支配心臟的神經在脊髓平面有交集，因此若心臟出現問題，疼痛也可能放射到下頜部位，引起牙痛。

這類牙痛通常來得突然，且不能明確描述哪顆牙或區域疼，並伴有頭暈、冒冷汗、心悸，吃止痛藥也無法緩解，活動後加重。

30歲後心電圖檢查千萬別省

現如今心血管問題越來越年輕化，不少30多歲的年輕人，患上了50多歲中年群體才會有的心血管疾病。定期檢查心血管，十分有必要。

在眾多心血管問題檢查方式中，心電圖是最有效發現心臟疾病的檢查之一。（Unsplash@Jair Lazaro）

在眾多心血管問題檢查方式中，心電圖是最有效發現心臟疾病的檢查之一。假如把心臟比作房子，那麼心電圖能夠快速、直接核查房子電路是否正常，及時察覺短路或電壓問題。

3類人群尤其要重視這項檢查

1. 發熱患者，視情況而定

發熱、感染、腹瀉等情況的患者，視情況而定做心電圖檢查，以防心肌炎的發生。

2. 冠心病患者，需定期做

如冠心病、心律失常等確診心臟疾病問題的群體，需定期做好心電圖檢查，檢測診治效果和病情變化。

3. 常規體檢，最好一起做

不少醫院的常規體檢中都包含了心電圖檢查，建議大家不要嫌麻煩而不願做，定期的心電圖檢查能夠初步篩查心臟異常，防患於未然。

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