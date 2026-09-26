SEN青年就業難欠統一政策支援　顏汶羽倡政商民協作助共融就業

本港教育界近年投入大量資源關顧有特殊教育需要（SEN）的學童，惟這批學生中學畢業離校後，往往因失去校園「保護網」及社會支援斷層，在投入職場時面臨重重困阻。牛頭角區街坊福利會近日發布《支援香港特殊教育需要（SEN）青年就業政策倡議》，倡議政府、商界及民間三方協作，建立「優勢為本」的貫穿式支援體系，透過職涯規劃、實習及職場教練（Job Coach）等措施，協助SEN青年過渡至職場。



牛頭角區街坊福利會根據自身招聘及培訓SEN青年經驗，並結合特教校長滙有限公司作為顧問所分享的實況，撰寫「支援香港特殊教育需要（SEN）青年就業政策倡議」。圖為牛頭角區街坊福利會理事長顏汶羽（右）及特教校長滙有限公司創辦人暨輕度智障學校前校長梁媛琴（左）。（吳美松攝）

SEN青年面對四大困境 支援服務「各有各做」

牛頭角區街坊福利會理事長、前立法會議員顏汶羽周四（24日）發布倡議時指，現時SEN青年畢業後的支援機制碎片化，學生離校後，學校社工與老師無法繼續跟進，支援工作隨即交由勞工處及社會福利署等不同單位接手。

然而，勞工處的展能就業計劃主要將他們納入一般殘疾人士框架，未有提供專門支援；社署則多以一般福利個案處理，導致過程缺乏制度化安排。顏汶羽補充，SEN青年需要較長時間適應新環境及相處對象，家庭亦未必懂得協助轉接，加上現時僱員再培訓局（ERB）課程受條例所限，無法在學生未畢業前於校內開辦，種種體制限制導致許多SEN青年畢業後被迫繼續讀書或前往庇護工場，無法發揮潛能。

倡議書羅列了SEN青年現時面臨的四大困境，包括支援服務「各有各做」、就業選擇高度局限於低技能行業、職場缺乏共融文化與「情緒急救」，以及「唯學歷論」的面試機制，將具實用技能的SEN青年拒諸門外。

牛頭角區街坊福利會發布的《支援香港特殊教育需要（SEN）青年就業政策倡議》羅列了SEN青年現時面臨的四大困境。（牛頭角區街坊福利會提供）

牛頭角區街坊福利會發布的《支援香港特殊教育需要（SEN）青年就業政策倡議》提出各持分者對支援SEN就業的需求與憂慮。（牛頭角區街坊福利會提供）

SEN青年具備責任心與自律性等 獲支援能勝任崗位

倡議書顧問為特教校長滙有限公司，其創辦人、輕度智障學校前校長梁媛琴表示，SEN青年具備獨特優勢。例如部分人對標準作業程序有極高服從性，且不怕單一及重複工作，適應職場後能展現出極高專注力、責任心與自律性。梁媛琴舉例指，有SEN青年於連鎖門市負責龐大的數據輸入或貨品複查，精準度比一般員工更高；亦有人對配方分量有嚴謹執著，適合從事台式飲料沖調或烘焙等工作。她強調，只要僱主懂得分拆職位範疇，安排合適崗位，SEN青年的表現絕不遜色。

顏汶羽亦指，SEN青年多不會繼續升學，因此投身職場是他們的主要出路，而他們能勝任的職業並不少，如保安、烘焙、餐廳樓面、數據輸入等。他續指，當中不少工種現時正面對招聘困難，如能協助SEN青年融入職場，不單止能幫助SEN青年就業，亦可解決這些行業人手不足的問題，對整個社會亦有益處。梁媛琴補充指，有SEN青年在設計上甚具天份，能設計出精美海報，美觀圖案等，只是他們的天份往往未能被看見。

針對現行制度缺陷，倡議書提出一套「優勢為本」的支援路徑，依次為潛能識別、校園技能培育、實習與精準配對、職場適應及情緒急救與持續就業。倡議書建議於校內階段建立能力歷程檔案（Working Portfolio），以實務展示技能方式取代傳統文字履歷。同時，建議政府放寬ERB等培訓機構進入校園的限制，讓學生在畢業前接受烘焙、咖啡沖調、IT或花藝等技能培訓。

牛頭角區街坊福利會發布的《支援香港特殊教育需要（SEN）青年就業政策倡議》建議推行「優勢為本」SEN就業支援路徑。（牛頭角區街坊福利會提供）

至於實習與配對方面，倡議書提出讓SEN青年接受6至9個月的帶薪實習，並利用AI技術建立就業配對平台，精準對接SEN青年的能力與僱主需求。而入職首6至9個月的過渡期，將有專業職場教練為SEN青年提供即時指導及溝通調解，協助青年適應職場社交與突發狀況，例如解答颱風下的上班安排等疑難。倡議書亦建議改善綜援制度下的試用期安全網，消除家長對子女就業即失去醫療等福利支援的後顧之憂。

輕度智障青年任兼職店務員 苦記貨品資料與價錢

顏汶羽分享指，牛頭角區街坊福利會早前透過旗下「牛記辦館」等試行有關支援模式，聘用的SEN青年均展現出良好工作能力。其中一位是輕度智障青年劉盈，她於2025年暑假獲推薦到牛記辦館擔任兼職店務員。最初面對數十種商品價錢不同、需要牢記的考驗，劉盈說花費整周時間苦記，最後成功記下所有貨品價錢，又順利與鄰近檔販融洽相處。劉盈其後更獲安排至法國朱古力品牌公司兼職，希望日後可成為全職員工。

她現時一邊就業，一邊接受餐飲訓練，並深信「邊讀書邊工作」是自我提升與分擔家計的最佳途徑。她表示，明白SEN學生於公開求職市場往往面臨困難，學校的推薦與實習機會至為重要。

輕度智障青年劉盈於2025年暑假獲推薦到牛頭角區街坊福利會旗下牛記辦館擔任兼職店務員，她現時一邊就業，一邊接受餐飲訓練。（吳美松攝）

另一名同於「牛記辦館」擔任兼職實習生、輕度智障及聽障的員工趙梓滔則表示，在學校推薦及機構協助下獲得兼職機會後，日常生活變得充實且富挑戰性。在工作過程中，他認識了許多友善的同事，並漸漸學會應對日常崗位的各項挑戰——即使遇到收銀找錯錢、溝通不順，甚至放工時鐵閘故障損壞等突發狀況，他亦學懂保持冷靜，主動向上司陳述並共同討論解決方案。

趙梓滔指這份工作對他而言，帶來的收穫並不單只收入，因靠自己能力賺取薪金能帶來成功感，更重要的是，職場上的日常互動讓他學會如何與人溝通，每當成功為顧客服務、看見對方滿意離去時，彼此以微笑回應，便成為他工作中最感高興與滿足的時刻。

於「牛記辦館」擔任兼職實習生、輕度智障及聽障的員工趙梓滔表示，獲得兼職機會後，日常生活變得充實且富挑戰性，而每當成功為顧客服務、看見對方滿意離去時，彼此以微笑回應，便成為他工作中最感高興與滿足的時刻。（吳美松攝）

投身職場助經濟獨立、擴闊生活圈子

襲凱琳則是輕度智障，因知道自己家境並不富裕，即使現時在一間法國品牌朱古力製造公司兼職並有了收入，仍堅持每日自備午膳，希望可減輕家人負擔。襲凱琳表示，第一次獲發薪金時，心情是既緊張又興奮，深刻體會到憑自己努力賺錢的滿足感與成就感，並第一時間與家人分享這份喜悅。

除了經濟上的獨立，職場亦成為襲凱琳的社交窗口。她指，在工作環境中認識了不少新同事與朋友，大家相處融洽，工作之餘更會一同傾偈及享用下午茶，令她的生活圈子更廣，性格亦變得更為開朗。面對未來，她亦無退縮，即使在新學年需要邊讀書邊工作，她仍渴望尋找更多兼職與實習機會，希望將來可全職投身餐飲業。

輕度智障青年襲凱琳現時在一間法國品牌朱古力製造公司兼職，她表示第一次獲發薪金時，心情是既緊張又興奮，而工作除了令她可以經濟較為獨立外，她亦在工作環境中認識了不少新同事與朋友，性格亦變得更為開朗。（吳美松攝）

然而，SEN青年投入公開就業市場之路並不平坦，有負責支援SEN青年的老師表示，協助輕度智障學童尋找實習及工作面臨極大挑戰，不少公眾及企業僱主對智障人士的認知依然不足，往往誤以為他們有肢體傷殘；即使學生畢業離校，仍需額外人手持續提供職場跟進與心理支援。她呼籲社會各界及企業能給予這群努力自強的青年更多理解與特別合作機會，讓如襲凱琳一樣有夢想的青年，能夠在職場上發揮所長。

（左起）特教校長滙有限公司創辦人暨輕度智障學校前校長梁媛琴、SEN青年劉盈、襲凱琳、趙梓滔及牛頭角區街坊福利會理事長顏汶羽。（吳美松攝）

顏汶羽總結指，支援SEN青年就業不單是有助他們長遠發展，更可改善他們的家庭處境。他期望的政商民協作框架下，可匯聚民間與商界資源，打破服務碎片化局限，推動本港SEN青年支援由「補救性福利」走向能力建設。