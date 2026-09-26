孫玉菡：未來有AI實務專家等新工種　政府助市民轉型　一定有工做

勞福局早前公布最新「人力推算中期更新」報告，指出2028年整體短缺收窄至約13萬人，與經濟轉型、AI應用令人力需求增長放緩，輸入人才及勞工補充部分勞動力有關。



局長孫玉菡接受電台訪問時說，預計白領文職較大機會日後被AI取代，但同時預料會有新工種出現，強調市民一定會有工作做。他指，不少企業希望聘請同時熟悉AI和行業知識的「AI實務專家」，預料未來最少需要約1.5萬至2萬名相關職位。升格的「技能提升局」將提供相關培訓，協助市民轉型。



勞工及福利局局長孫玉菡（右）。（資料圖片／梁鵬威攝）

勞福局將與六大商會提供職位

此外，新一份《施政報告》宣布推出「三萬青年職位及實習計劃」。孫玉菡解釋，受AI發展影響，部份企業減低招聘意欲，令過去一年畢業生就業機會減少，年輕人失業率較以往高。勞福局將與六大商會聯手，在明年首季起兩年內，額外提供1萬個為期6個月或以上的全職職位，聘用初入職青年，並由政府承擔每月6000元、或不多於月薪三分之一的部份薪酬開支，為期6個月。

逾五成人續簽高才通 孫：環顧全球情況已屬理想

孫玉菡又指，目前超過6萬人的高才通簽證到期，過半人已續簽，金融及創科界人才佔多數。他指，他們收入偏高，月薪中位數達4萬多元，逾四分一更達8萬元，環顧全球的人才輸入計劃，比例已屬理想。

孫：招聘會300人獲聘僅20人出任 大多因工資不合要求等原因放棄職位

「補充勞工優化計劃」去年9月起要求僱主，申請輸入侍應生及初級廚師外勞前，需在本地實地招聘。孫玉菡指，招聘會至今提供5000個職位空缺，但只有約1000人應徵，有300多人透過本地招聘會受聘，最終只有約20人出任，大多因工作地方偏遠、工資未符合要求等原因放棄職位。

他強調會以本地人優先就業為原則，惟餐飲業面對人力錯配問題漸趨嚴重，舉例很多新開業食肆為新式菜種或選用預製菜，較少聘請傳統中菜大廚，需要為他們加強培訓。