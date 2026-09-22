人力推算｜AI衝擊下文書類人力過剩3萬　畢業生、中年影響最深

勞福局今日（22日）發布「人力推算中期更新」報告，推算，2028年整體人力短缺將收窄至約13萬人，但隨着企業擴大AI應用處理行政工作，預料「文書支援人員」將出現約2.5萬至3萬人的人力過剩，應屆畢業生、中年文書支援人員為最受影響群組。局方指，會不斷監察就業情況，與相關政策局商討，制定應對措施。



有工會指，行內有些中小企老闆已不聘用秘書，以AI自行處理文件，建議中年人參加課程學習AI應用、畢業生提早在校園內進行職涯規劃並學習用AI。



報告指，AI對兩大群體影響最深，包括應屆畢業生、中年文書支援人員。（人力推算中期更新報告）

AI應用擴文書支援人員將人力過剩 畢業生、未持大專學歷中年受影響最深

勞福局推算，2028年整體人力短缺將由上一輪推算約18萬人，收窄至約13萬人，除了有各項輸入人才及勞工政策補充勞動力，亦因經濟轉型及AI應用令人力需求增長放緩。局方推算，隨着企業擴大AI應用以處理常規行政工作，「文書支援人員」於2028年預料將出現約2.5萬至3萬人的人力過剩。

其中，AI對兩大群體影響最深，初級工作被取代令應屆畢業生合適空缺較2022年銳減約六成；全港約7萬名未持有大專學歷的中年（45至54歲）文書支援人員亦面臨轉型壓力。報告提到，企業目前暫時以自然流失過渡，短期內大規模裁員的風險較低。

報告推算「文書支援人員」將出現約2.5萬至3萬人的人力過剩。（資料圖片／羅國輝攝）

勞福局：料未來三四年文書需求跌一成

勞福局研究組主管陳國輝表示，預計進出口貿易業和金融業影響最大，當中兩至三成從事文書處理。他指，目前全港有13%、44萬人從事文書，估計每年跌2%至3%，未來三至四年的需求下跌一成。

他指，未能估計數年的短缺會否再收窄，自上輪公布人力推算報告，兩年間波動很大，只能不斷監察就業情況，並通知相關政策局處理。他指，新一份施政報告宣布推出3萬個青年職位及實習計劃，希望藉此協助受AI影響年輕人過渡。

勞福局：技能提升局推AI技能提升計劃 助轉型過渡

勞福局副秘書長（人力）曾裕彤表示，施政報告提到，研究在「人才清單」加入更多與AI應用相關的人才類別，例如同時熟習銀行業務及AI應用的「複合型人材」，並會邀請政策局檢視行業需要。

升格後的「技能提升局」亦會於明年上半年推出為期18個月的AI技能提升計劃，包括針對AI職場應用的免費全民網上課程，修畢者可免費選修涉及AI、針對各行業的短期進階課程。報告另提及，預計香港未來3至5年內對AI實務家潛在需求為1.5萬至2萬人。

報告推算「文書支援人員」將出現約2.5萬至3萬人的人力過剩。（人力推算中期更新報告）

勞福局今日（9月22日）發布「人力推算中期更新」報告。（任葆穎攝）

工會證AI對文職衝擊大 不少中小企老闆不聘用秘書改用AI

香港文職及專業人員總會副會長陳勇華表示，AI對文職確實帶來很大衝擊，行內有些中小企老闆已不聘用秘書，以AI自行處理文件，前線人手也由純文職轉型，做更多其他工作，例如網上銷售。

報告提及畢業生及45至54歲的文書支援人員受影響較深，陳勇華指，工聯會有舉辦一些再培訓課程，45至54歲的中年人要學AI不困難，但大前提是要知道自身的發展路向，學習相應的AI應用，例如企業要開拓不同海外市場，人員應學會怎樣利用AI作即時翻譯，與不同地方的人溝通。

至於畢業生，陳勇華指說他們未正式踏足社會，發展方向未明，過往學習也未必涵蓋不同AI應用，認為要靠提早在校園內進行職涯規劃，才能助未來的畢業生及早找到發展方向，學習相應的AI技術。

勞聯倡提供額外職位助轉型 另設AI就業影響評估及失業預警機制

勞聯則建議政府須以「投資於人」的角度出發，為相關工種的從業員做好轉型準備，建議政府參考「畢業生就業啟航計劃」的模式，為受影響的轉業人士提供額外職位；並要求當局將「僱員再培訓徵款」專款專用於本地培訓，並建立AI就業影響評估及失業預警機制，確保香港勞工在經濟與技術轉型中不被邊緣化。