人力推算｜外勞「搶飯碗」？政府稱食肆經營模式變　職位錯配嚴重

勞福局今日（22日）發布最新「人力推算中期更新」報告，若不計及外傭，2025年本港勞動人口達347萬，預計2028年降至340萬。勞福局在傳媒簡報會上表示，單靠輸入外勞和人才並非唯一解決方法，強調會以培訓本地工人為先，舉例僱員再培訓局升格成「技能提升局」後，會協助求職者轉型。



勞福局研究組主管陳國輝提到，今年職位錯配情況比過往數年嚴重，有3至4萬名失業人士難重投勞動市場，以餐飲業尤為嚴重，「做咗幾廿年廚師嘅人轉做日本嘢、砌菜，係有困難。」對於有指本地工人被外勞「搶飯碗」，勞工處消息人士強調，部份人或因食肆經營模式改變而失業。



勞福局發布最新「人力推算中期更新」報告。（任葆穎攝）

勞福局指今年職位錯配比過往嚴重 3至4萬名失業人士難重投職場

勞福局研究組主管陳國輝表示，今年職位錯配情況比過往數年嚴重，有3至4萬名失業人士因職位錯配，難重投勞動市場，如沒再接受培訓或改變心態，未必容易找到新工作。他指，失業6個月以上的比例由疫情前兩成增至今年三成，當中飲食業具經驗的中式廚師、文書錯配較嚴重。

餐飲業方面，陳國輝指中式酒樓數目跌10%，日式餐廳、外賣平台則有所增長，因此整體餐廳數量僅跌1%，但需求與失業出現錯配。餐飲業失業者逾半為45歲以上，相信他們本身從事餐飲業一段時間，「做咗幾廿年廚師嘅人轉做日本嘢、砌菜，係有困難。」他指，即使勞工處舉辦招聘會，願意受聘人數只有少於5%，主要因為時間、人工、工作性質。

人力推算中期更新報告指，估計現時約3至4萬名失業人士因職位錯配，難重投勞動市場，受影響最嚴重的職業包括餐飲業資深廚師及侍應、零售業一般銷售人員、及一般文職人員。（人力推算中期更新報告）

本地工人感被外勞搶飯碗 消息人士解釋或因經營模式改變

勞工處消息人士也形容，本地工人感覺被外勞搶飯碗，部份情況可能因為經濟轉型，例如有員工因只能返「媽媽更」而失業，「這類型求職者覺得被搶飯碗，但背後原因可能是經營模式不同了」。消息人士強調，補充勞工優化計劃有完整機制確保工人優先就業，包括企業申請前須經本地招聘程序。

至於人才計劃有否影響本地就業，勞福局副秘書長（人力）曾裕彤表示，金融業失業率維持2.3%至2.5%，如有「搶飯碗」失業率應該會升，認為人才來港擔任經理等高薪職位，補充香港行業短缺，「幫手做大個餅」。

勞工處消息人士指，本地工人感覺被外勞搶飯碗，部份情況可能因為經濟轉型。（資料圖片/黃寶瑩攝）

勞福局強調培訓本地工人為先 不會說單靠輸入勞工和人才解決

據統計處數字，2025年本港勞動人口（不計外傭）達347萬，由於人口高齡化趨勢持續，即使計及各項新增勞動力，預計直至2028年，整體勞動人口逐步降至340萬，其中25至34歲的組別預計三年後顯著下跌6.4萬。

曾裕彤表示，絕對不會說單靠輸入勞工和人才是唯一解決方法，不過外來勞工較年壯，對人口老化有紓緩作用。他強調政府以培訓本地工人為先，適度輸入外勞屬輔助性質。他提到，局方對於「技能提升局」（即僱員再培訓局）寄予厚望，如出現技能錯配，市民將來可報讀其他課程並轉行。他又指，「技能提升局」近年已取消學歷上限，愈來愈多學歷高的人參與課程。