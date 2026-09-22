人力推算｜2028年短缺收窄至13萬人　AI衝擊下文書類人力過剩3萬

勞福局今公布最新「人力推算中期更新」報告，推算至2028年，本港整體人力短缺將由上次推算的約18萬人收窄至約13萬人，惟大部分關鍵產業的人手依然緊張，其中創新科技、航空、建造、城市運作及醫療界別尤為顯著。報告也指出，隨著企業擴大AI應用以處理常規行政工作，推算「文書支援人員」於2028年將出現約2.5萬至3萬人的人力過剩。



勞福局今公布最新「人力推算中期更新」報告，推算至2028年，本港整體人力短缺將由上次推算的約18萬人收窄至約13萬人。署理勞福局長何啟明在簡介會前曾短暫出席講述主要結果。（任葆穎攝）

2025年整體人力大致平衡 國際創新科技中心等4產業缺人才

最新人力推算中期更新報告指出，2025年整體人力大致平衡，但如撇除各項輸入政策，人力則短缺約10萬人。結果又指，即使2025年整體人力大致平衡，仍有四個產業有人力短缺情况，包括國際創新科技中心、城市運作、醫療保健業、及社會服務業，合共缺2萬人。

2028年勞動人口至340萬

據當局數字，2025年勞動人口為347萬，2028年降至340萬，不過，當局稱雖然推算勞動人口下跌，輸入人才及勞工措施有助紓緩勞動人口下行壓力，又說倘撇除各項輸入措施補充，2028年勞動人口將跌至321萬，人力短缺會由13萬擴大至30萬。

報告指出，2025年整體人力大致平衡，但如撇除各項輸入政策，人力則短缺約10萬人。（人力推算中期更新簡報）

據報告所述，2028年整體人力短缺收窄至約13萬人，與經濟轉型、AI應用令人力需求增長放緩，輸入人才及勞工補充部分勞動力有關；惟大部分關鍵產業，尤其創新科技、航空、建造、城市運作及醫療界別，人手依然緊張。

在報告選定的產業中，建造業至2028年人力供求差額達3萬至4萬人；城市運作欠2萬至2.5萬人；醫療保健業欠1.3萬至1.8萬人；創新科技則達1.2萬至1.7萬人；航空人力供求差額亦達8000至1.3萬人。

推算未來3年人力短缺集中於「熟練技術人員」及「服務及銷售人員」

按職業組別分析，報告推算未來3年人力短缺將集中於「熟練技術人員」及「服務及銷售人員」，佔整體缺口約六成，並解釋相關工種依賴人際互動及複雜工藝，較難被AI取代，惟因勞動力高齡化、同時難吸引新血入行而面對人手短缺。

同一時間，隨着企業擴大AI應用以處理常規行政工作，報告推算「文書支援人員」於2028年將出現約2.5萬至3萬人的人力過剩。

AI應用預期可把生產力提升兩至三成 同時令兩至三成職位面臨重組

報告也進一步分析AI對勞動市場的影響，指AI應用預期可把相關職位的生產力提升兩至三成，同時也會令兩至三成職位面臨重組。當局估計應屆畢業生及7萬名未持有大專學歷的45至54歲的文書支援人員兩群體受影響較深，前者因合適空缺銳減，後者面對臨轉型壓力。

勞福局局長孫玉菡表示，是次中期更新反映，招攬人才及輸入勞工政策有效穩定勞動力，令整體人力短缺情況得以紓緩，惟部分產業的人手需求依然殷切；針對AI帶來的職位重塑，政府將繼續聯同各界制訂有針對性的措施。