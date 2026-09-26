施政報告｜研規管AI深偽製色情影像　林定國：製造毒品你都犯法㗎

《施政報告》提及會打擊利用AI犯罪，包括針對AI深偽技術製作的色情影像。被問到如果無公開發布會否構成罪行，律政司司長林定國認為需要探討，「你賣毒品當然犯法啦，但製造毒品你都犯法㗎嘛，你唔製造都無下一步啦，所以究竟我哋規範去到幾前沿呢。但你話我只係製造畀自己，又唔影響第三者，呢個係咪都涉及我有無自由先？我又無傷害到人，我唔係話呢個啱定錯，而係呢啲都係檢討上要考量嘅事情。」



律政司司長林定國。（資料圖片）

法改委的小組委員會正檢視現有法律，林定國出席港台節目《星期六問責》表示，要先由法改會得出意見及徵詢公眾意見，包括針對規管哪些方面及涵蓋哪些AI產品。

他承認，若果相關法例寫得太寬就會不夠清晰，但寫得太窄而社會上又有新的AI技術，修例便會過時及滯後，期望研究制訂相關法律時，盡可能做得較前瞻。

會否禁16歲以下人士用社交平台? 稱目前未有傾向

另外，律政司領導的工作組轄下成立「兒童使用社交媒體」專責小組，統籌相關政策局或部門檢視兒童使用社交媒體，包括人工智能互動的風險。林定國表示，過去一至兩年，留意到各地政府對未成年人使用社交媒體有不同想法，舉例澳洲推出相關法律規範。他認為，未成年人或會較受AI影響，當中涉及平衡的問題，需要考慮是否要保護他們。

被問到會否仿傚澳洲禁止16歲以下人士使用社交平台、香港是否傾向劃一條年齡界線，林定國回應說，目前未有傾向，政策涉及跨部門，但他認為，一定會參考其他地方的做法，其他地方設定年齡限制，將會是本港考慮及研究的目標。