法官高浩文曾判政府敗訴仍獲擢升　林定國：說明晉升只取決於專業

曾於粉嶺高球場司法覆核案中，裁定政府敗訴的高浩文獲擢升為高等法院上訴庭法官。律政司司長林定國今（8日）在美國商會活動時提到，高浩文「曾對政府作出不利的裁決但仍獲擢升至上訴法庭，正好說明法官的晉升完全取決於他們的專業性」，亦反映香港司法制度的根基依然穩固。



不過，他指香港需正視觀感這項挑戰，需要處理的不只是制度如何實際運作，也包括外界對制度認知的問題，很多最基本的事實仍需有耐性地不斷重複清楚說明。



林定國：司法制度根基仍穩固 不應只著眼海外非常任法官人數

林定國在美商會午餐會解釋香港法制優勢時指，香港司法制度的根基依然穩固，曾對政府作出不利裁決的高浩文，仍獲擢升至上訴法庭，正好說明法官的晉升完全取決於他們的專業性。

他又指，不應只著眼於終審法院海外非常任法官人數，更要看整體是否持續吸引高水平法律人才、維持專業判斷和司法獨立，而香港本地法官的水平受到普通法世界廣泛認同。他認為其中最佳例子是被受尊崇的終審法院法官李義，而且即使海外非常任法官人數有所下降，但澳洲和新西蘭法官仍持續加入，亦邀請如倫敦資深御用大律師Sean Wilken等來港擔任原訟法庭暫委法官。

香港法律制度改革謹慎 具可預期性和穩定性

林定國相信，企業作長期投資，最關心的根本問題是這個地方的制度是否值得相信，以便做好風險評估、資本配置和長遠部署。他相信，對企業而言，法治最重要的兩個元素，就是可預期性和可執行性。

他續稱，世界愈不確定，制度能提供的確定性就愈有價值，而香港在這方面優勢明顯。香港對法律制度改革一向審慎，重大改革前會先諮詢持份者，讓市場預早知道可能出現的變化，企業有時間評估和調整策略。因此，香港具備制度上的可預期性和穩定性。

（Reuters）

須正視觀感挑戰 有耐性地不斷重複清楚說明

不過，他提到香港必須正視的挑戰是觀感。他指，美國商會2026年調查顯示，94%受訪企業對香港法治有信心，74%認為國安法未對業務造成負面影響，兩項數字都令人鼓舞。

但他稱仍有26%認為存在某程度負面影響的聲音，當中約八成是指海外對香港的觀感，而非企業在港遇到的實際營運問題。他認為，反映香港需要處理的，不只是制度如何實際運作，也包括外界對制度認知的問題。香港人熟悉「一國兩制」和兩地法律制度的區別，但不能假設全世界都了解，很多最基本的事實，仍需有耐性地不斷重複清楚說明。

他表示，政府有責任提供事實、解釋制度、回應疑慮，但國際商界願意留在香港及增加投資，本身就是比任何宣傳更有力的信心票。他續稱，香港今天的競爭力並非理所當然，必須堅守並持續強化這份競爭力。