再被問會否選特首　林定國：不要談無謂笑話　專心自己工作

本屆特區政府任期餘下不足一年，一眾主要官員未來動向受到關注。律政司司長林定國近日接受訪問時，再被問及會否更上一層樓競逐下任特首，他回應稱「不要談無謂笑話，專心做自己的工作」。



歷屆司長仕途被看高一線

特區政府明年換屆，政圈傳聞58歲的林定國為「跑馬仔」潛在人選之一。林定國接受電視訪問時，再被問及會否更上一層樓競逐下任特首。他回應稱，不要談無謂笑話，專心做自己的工作。他又指自己近期工作聚焦，如何能夠讓人堅守對香港法治的信心。

真的不知道你在說什麼？坦白說真的不要談無謂笑話，專心做自己的工作，這是很重要。因為最近我工作聚焦，我覺得很重大，自己都很上心，就是如何能夠讓人家堅守對香港法治的信心。 林定國

律政司司長林定國。（鄧倩螢攝）

曾三度被問是否有意更上一層樓 林定國：想認真做好手上工作

林定國在6月接受上任四周年專訪時，亦曾三度被間接或直接地問到是否有意留任或更上一層樓。當時他表示，現在想專心去做好自己工作，指未來的事情大家都不知，目前唯一想認真去做好的，是於政府換屆前做好手上所有工作，不會思考無謂的事情。他又指，不評論自己工作表現，因客觀評價應該是別人給的，而非自己給自己，現在只是「希望做好份工」。

未來的事情，大家都不知聽日、後日發生什麼事，不是自己可以在此刻有充分理由，或者做任何估計，同買六合彩冇乜分別。 林定國

律政司司長林定國訪問北京。（林定國FB）

另外，林定國7月中獲美國政府剔出制裁名單，日前獲邀出席香港美國商會午餐會做演講嘉賓。他指，當日現場有些人提出了一些問題表達了立場，自己都很客氣地跟他說有不同的看法，但最重要表現到外商有關心的議題，自己也是很願意正面回應。他坦言，不會天真地認為雙方短期內是「情投意合」，但最重要是保持溝通。

國安與發展不應互相排斥

談到國家安全及發展之間的關係，林定國以「動態平衡、良性互動」回應，強調兩者不應互相排斥。他指，經濟發展不好，不足維生，也沒有甚麼條件談及人生安全或國家安全。而如果是「絕對安全」，「最安全的話，不如關上房門，一世都不出來，做洞穴人，但會餓死的，你也沒有發展」。