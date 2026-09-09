中九龍繞道甘肅街豎井將改建停車場　共150泊位　設自動泊車系統

中九龍繞道（油麻地段）去年底經已通車啟用。路政署向區議會提交文件，計劃將位於油麻地的繞道工程施工豎井改建成地下多層停車場，並設置自動泊車系統。豎井位於甘肅街油麻地街市對面，預計改建後可提供約140個私家車泊車位及10個電單車泊車位。



路政署計劃將位於油麻地甘肅街的中九龍繞道工程施工豎井，改建成地下多層停車場，預計改建後可提供約140個私家車泊車位及10個電單車泊車位。（林遠航攝）

路政署計劃將位於油麻地甘肅街的中九龍繞道工程施工豎井，改建成地下多層停車場，預計改建後可提供約140個私家車泊車位及10個電單車泊車位。（林遠航攝）

中九龍繞道（油麻地段）的施工豎井將改建成地下多層停車場，提供100個泊位，料4年後落成。（路政署 Facebook 圖片）

路政署計劃將位於油麻地甘肅街的中九龍繞道工程施工豎井，改建成地下多層停車場，預計改建後可提供約140個私家車泊車位及10個電單車泊車位。（區議會文件）

彌補拆卸油麻地多層停車場而減少區內泊車位

為建造中九龍繞道（油麻地段），政府早前將上海街與甘肅街交界的休憩花園封閉，以建造隧道的臨時豎井和臨時玉器市場，臨時豎井主要用作配合隧道爆破工程及運送物料之施工通道。

路政署原訂在明年底回填豎井，經考慮技術可行性，建議改建為公眾停車場，以彌補因興建中九龍繞道而拆卸油麻地多層停車場所減少的區內泊車位。

深度約18米 入口設在炮台街 設140個私家車及10個電單車泊車位

路政署向油尖旺區議會提交初步設計方案，擬建的公眾停車場出入口將設於炮台街，地面面積約為2,300平方米，而隧道豎井面積約1,600平方米，深度約18米。署方計劃在地面提供傳統泊車位，並在豎井內地底設置自動泊車系統，初步預計共可提供約140個私家車泊車位及10個電單車泊車位。署方指，將作進一步研究，確定車位數目及自動泊車系統類型，盡量提供更多的泊車位。

路政署計劃將位於油麻地甘肅街的中九龍繞道工程施工豎井，改建成地下多層停車場，預計改建後可提供約140個私家車泊車位及10個電單車泊車位。（林遠航攝）

中九龍繞道（油麻地段）的施工豎井將改建成地下多層停車場，提供100個泊位，料4年後落成。（路政署 Facebook 圖片）

路政署計劃將位於油麻地的繞道工程施工豎井改建成地下多層停車場，為配合工程，介乎甘肅街與炮台街的一段新填地街路段將會永久封閉，部分路段會改劃為行人路。（區議會文件）

新玉器市場落成啟用後才會展開工程

現有臨時玉器市場的部份位置處於豎井之上，將按原定計劃拆卸。署方指，拆卸工程將待重置的玉器市場落成啟用後才會展開。為配合停車場工程，介乎甘肅街與炮台街的一段新填地街路段將會永久封閉，部分路段會改劃為行人路，原有的兩個「咪錶」泊車位將永久取消；四個因應中九龍繞道（油麻地段）工程而臨時遷移至咸美頓街的公眾咪錶泊車位，將改為永久遷移。